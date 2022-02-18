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Суспільне наказало Лодыгина после скандального высказывания об украинцах на Нацотборе

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Пятница 18 февраля 2022 16:00
Суспільне наказало Лодыгина после скандального высказывания об украинцах на Нацотборе Коллаж РБК-Украина: Ярослава Лодыгина уволили из правления Суспільного из-за скандала на Нацотборе
Автор: Владимир Костырин

Ярослава Лодыгина уволили с должности члена правления Общественного вещания. Такое решение 18 февраля было принято наблюдательным советом "Суспільне", причем - с согласия сторон.

Об этом рассказал член набсовета, председатель комитета по аудиту Общественного вещания Вадим Миський в Facebook.

Сам же Лодыгин, председатель оргкомитета Нацотбора на Евровидение-2022 и член жюри кастинга, заявлял перед этим на пресс-конференции о своей готовности уйти в отставку, чтобы подтвердить чистую репутацию "Суспільного".

Также он принес извинения за свои скандальные высказывания об украинцах, когда комментировал выступление группы KALUSH Orchestra на финале Нацотбора.

Так, признавал Лодыгин, его фраза - "Мне кажется, что мы уже несколько раз представляли себя, как Украина, как украинцы, как такие - люди из лесов, люди с гор в данном случае" - была некорректной.

Та реплика, прозвучавшая в эфире финала Нацотбора 12 февраля, вызвала в обществе возмущение и критику со стороны деятелей культуры. Поэтому Лодыгину пришлось оправдываться, а также высказаться о готовности уйти в отставку.

"Сейчас вижу от общества, выраженного в наблюдательном совете НСТУ, сигналы недоверия по моей работе, я согласен принять такую ​​аргументацию, если к моей работе есть недоверие. Я готов подать в отставку, чтобы подтвердить кристально чистую репутацию Суспільного по этому делу", - заявил он.

Как сегодня рассказали в набсовете, Ярослав Лодыгин сам подал в отставку.

"Надеюсь, что Ярослав в будущем сможет продолжить сотрудничество с Суспільним в других ролях", - пишет Миський.

Добавим также, перед этим украинский продюсер Алена Мозговая, ранее занимавшаяся организацией Нацотборов на Евровидение в Украине, прокомментировала череду скандалов на Нацотборе 2022 и накинулась на Ярослава Лодыгина.

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