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"Тяжелый осадок": Маша Ефросинина впервые прокомментировала скандал на Нацотборе

Новина українською →
Воскресенье 20 февраля 2022 18:02
"Тяжелый осадок": Маша Ефросинина впервые прокомментировала скандал на Нацотборе Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)
Автор: Роман Мирончук

Маша Ефросинина спустя неделю после финала Нацотбора на Евровидение 2022 высказалась о мероприятии, которое прошло с большим скандалом.

Известная украинская телеведущая прокомментировала Нацотбор в Instagram-сториз.

Ефросинина отметила, что к своей работе в прямом эфире у нее нет "жестких претензий". Но телезрители считают иначе.

"Оказалось, что теперь работа ведущего, по мнению "народного судилища" - это совсем другое, чем считалось всю мою профессиональную жизнь!" - написала она.

Ефросинина отметила, что телезрители считают, что ведущие несут ответственность за технические неполадки в прямом эфире и за качество выступления артистов. Кроме того, люди обвиняют ведущих в ошибке редакторов во время объявления результатов Нацотбора.

&quot;Тяжелый осадок&quot;: Маша Ефросинина впервые прокомментировала скандал на Нацотборе

&quot;Тяжелый осадок&quot;: Маша Ефросинина впервые прокомментировала скандал на Нацотборе

Скриншоты с Instagram

Также у некоторых были претензии касательно дорого платья Ефросининой. Кто-то в сети ей писал, что лучше бы она его продала и пошла на фронт. Стоит отметить, что ее платье стоит платье стоит 1 455 долларов (около 41 тысячи гривен).

"В целом, у меня тяжелый осадок", - заявила телеведущая.

Она также высказалась касательно "разоблачения" Алины Паш. Ефросининой непонятно почему это произошло только после финала Нацотбора.

"Мне точно известны имена очень популярных артистов, которых не допустили к участию в Нацотборе, потому что были территориальные нарушения. Но ведь Алину допустили. За это тоже, как вам известно, все понесли ответственность", - добавила телеведущая.

&quot;Тяжелый осадок&quot;: Маша Ефросинина впервые прокомментировала скандал на Нацотборе

Скриншот с Instagram

Напомним, Владимир Остапчук высмеял результаты Нацотбора на Евровидение после скандала с Алиной Паш.

Мы также писали о том, что "Суспильне" наказало Ярослава Лодыгина после скандального высказывания об украинцах на Нацотборе.

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Маша Ефросинина Нацотбор
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