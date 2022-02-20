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"Важкий осад": Маша Єфросиніна вперше прокоментувала скандал на Нацвідборі

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Неділя 20 лютого 2022 18:02
"Важкий осад": Маша Єфросиніна вперше прокоментувала скандал на Нацвідборі Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)
Автор: Роман Мирончук

Маша Єфросиніна через тиждень після фіналу Нацвідбору на Євробачення 2022 висловилася про захід, який пройшов з великим скандалом.

Відома українська телеведуча прокоментувала Нацвідбір в Instagram-сторіз.

Єфросиніна зазначила, що до своєї роботи в прямому ефірі у неї немає "жорстких претензій". Але телеглядачі вважають інакше.

"Виявилося, що тепер робота ведучого, на думку "народного судилища" - це зовсім інше, ніж вважалося все моє професійне життя!" - написала вона.

Єфросиніна зазначила, що телеглядачі вважають, що ведучі несуть відповідальність за технічні неполадки в прямому ефірі і за якість виступу артистів. Крім того, люди звинувачують ведучих у помилці редакторів під час оголошення результатів Нацвідбору.

&quot;Важкий осад&quot;: Маша Єфросиніна вперше прокоментувала скандал на Нацвідборі

&quot;Важкий осад&quot;: Маша Єфросиніна вперше прокоментувала скандал на Нацвідборі

Скріншоти з Instagram

Також у деяких були претензії щодо дорогої сукні Єфросиніної. Хтось в мережі їй писав, що краще б вона її продала і пішла на фронт. Варто зазначити, що її сукня коштує 1 455 доларів (близько 41 тисячі гривень).

"В цілому, у мене важкий осад", - заявила телеведуча.

Вона також висловилася щодо "викриття" Аліни Паш. Єфросиніній незрозуміло чому це сталося тільки після фіналу Нацвідбору.

"Мені точно відомі імена дуже популярних артистів, яких не допустили до участі в Нацвідборі, тому що були територіальні порушення. Але ж Аліну допустили. За це теж, як вам відомо, всі понесли відповідальність", - додала телеведуча.

&quot;Важкий осад&quot;: Маша Єфросиніна вперше прокоментувала скандал на Нацвідборі

Скріншот з Instagram

Нагадаємо, Володимир Остапчук висміяв результати Нацвідбору на Євробачення після скандалу з Аліною Паш.

Ми також писали про те, що "Суспільне" покарало Ярослава Лодигіна після скандального висловлювання про українців на Нацвідборі.

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Маша Єфросиніна Нацвідбір
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