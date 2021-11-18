Тяжелобольной украинке отказали в пересадке печени: орган отдали пациенту из частной клиники

Украинка год стояла в очереди на пересадку печени, но в последний момент орган отдали другому пациенту. Оказалось, что такой выбор сделала Единая государственная информационная система трансплантации (ЕГИСТ). И это при том, что женщина очень остро нуждалась в новом органе, а другой пациент чувствовал себя намного лучше.

В Украине работает Единая государственная информационная система трансплантации (ЕГИСТ), которая автоматически подбирает пары донор-реципиент и обеспечивает оперативную трансплантацию органов.

Подходящий орган отдают тем, кто стоит в очереди и остро нуждается в пересадке. Однако в этот раз система дала сбой.

Пациентка из государственной клиники год стояла в очереди на трансплантацию печени. У нее цирроз печени, рецидирующие кровоизлияния из варикозных вен пищевода и желудка.

Но система ЕГИСТ выбрала вместо "лежачей" пациентки мужчину из частной клиники. Как сообщается на сайте клиники, орган получил работник Ровенской атомной электростанции.

Он приехал на несколько дней в Киев и ему утром позвонил врач, который сообщил о том, что операцию по пересадке органа могут провести сегодня.

Стоит отметить, что этот пациент также нуждался в пересадке органа, но его самочувствие было значительно лучше и он может самостоятельно передвигаться.

Как отметил директор Украинского центра трансплант-координации Дмитрий Коваль, состояние пациента является одним из ключевых критериев, и если у пациента состояние хуже, то он в системе получает больше балов, и его кандидатура рассматривается в первую очередь.

На данный момент неизвестно, почему система не выбрала пациента, у которого состояние намного хуже. Комментарии по поводу данной ситуации в Украинском центре трансплант-координации пока не дают.