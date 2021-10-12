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Во Львове врачи провели трансплантацию сердца мужчине: один донор спас три жизни (фото)

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Львов, Вторник 12 октября 2021 15:58
Во Львове врачи провели трансплантацию сердца мужчине: один донор спас три жизни (фото) Во Львове пересадили сердце 29-летнему мужчине (коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

Во Львове медики осуществили еще одну пересадку сердца. В частности, орган получил 29-летний пациент, для него донором стал 54-летний мужчина из Ивано-Франковской области.

Об этом сообщил директор Института сердца Борис Тудоров.

Так, орган изъяли в Ивано-Франковской больнице. Врач рассказал, что сердце получил 29-летний пациент во Львове.

"Эксплантацию выполнили в Ивано-Франковской областной больнице. Это четвертая трансплантация за месяц и 21 – за последние два года. С пациентом (29 лет) все в порядке", - написал Борис Тудоров.

Что известно о доноре

За словесно главы Ивано-Франковской ОГА Светланы Онищук, донором стал 54-летний житель Прикарпатья. Он умер из-за травм несовместимых с жизнью. Однако, семья покойного дала согласие на забор органов, чтобы спасти чужие жизни. В частности, было изъято сердце, печень, почки.

"Сердце и печень успешно трансплантировали во Львовской больнице скорой помощи. Почка трансплантована в урологическом отделении ОКБ 31-летнему жителю г. Львова, поскольку у донора редкая 4 группа крови, и пациентам с Ивано-Франковщины, что находятся с этой группой крови на учете, при проведенных исследованиях выявлено несовместимости между донором и реципиентом, что сделало невозможным проведение трансплантации почки", - написала Онищук.

Во Львове врачи провели трансплантацию сердца мужчине: один донор спас три жизни (фото)Во Львове врачи провели трансплантацию сердца мужчине: один донор спас три жизни (фото)Во Львове врачи провели трансплантацию сердца мужчине: один донор спас три жизни (фото)Во Львове врачи провели трансплантацию сердца мужчине: один донор спас три жизни (фото)Во Львове пересадили сердце 29-летнему пациенту (фото: facebook.com/svikana.svikana)

Ранее мы сообщали, что в Киеве сделали пересадку сердца 12-летней девушкеи.

Также мы писали, что врачи в Днепре вернули с того света героя, тяжело раненного российским снайпером.

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Трансплантация органов
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