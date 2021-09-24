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Впервые за 20 лет во Львове провели трансплантацию роговицы глаза (фото)

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Львов, Пятница 24 сентября 2021 19:41
Впервые за 20 лет во Львове провели трансплантацию роговицы глаза (фото) Трансплантация роговицы глаза в Украине (коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

Впервые за 20 лет во Львове медики провели трансплантацию роговицы глаза пациенту, который из-за недуга потерял зрение.

Об этом сообщили в Клинической Больнице скорой медицинской помощи города Львов.

По словам медиков, это уже шестая посмертная пересадка органа от единственного донора, который уже подарил новую жизнь пятерым пациентам. В частности, новую роговицу глаза получил 69-летний пациент из города Ивано-Франковск.

"После прооперированной катаракты три месяца назад у него проявилась буллезная кератопатия - его роговица начала мутнеть и он уже не мог видеть на один глаз. Вернуть зрение могла трансплантация", - сообщили медики.

Отмечается, что данная операция длилась более трех часов. Ее провел руководитель Львовского городского медицинского центра "Микрохирургия глаза", профессор Игорь Новицкий, ему ассистировал заведующий областного офтальмологического центра Марьян Сарахман.

Сейчас пациента ждет длительная реабилитация, после которой он сможет жить полноценной жизнью.

Впервые за 20 лет во Львове провели трансплантацию роговицы глаза (фото)Впервые за 20 лет во Львове провели трансплантацию роговицы глаза (фото)Впервые за 20 лет во Львове провели трансплантацию роговицы глаза (фото)Впервые за 20 лет во Львове провели трансплантацию роговицы глаза (фото)Впервые за 20 лет во Львове провели трансплантацию роговицы глаза (фото)

Ранее мы писали, что в Украине сделали первую пересадку сердца ребенку в Украине.

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Трансплантация органов
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