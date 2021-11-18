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Важкохворій українці відмовили в пересадці печінки: орган віддали пацієнту з приватної клініки

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Четвер 18 листопада 2021 13:24
Важкохворій українці відмовили в пересадці печінки: орган віддали пацієнту з приватної клініки Українці відмовили в пересадці печінки з незрозумілих причин (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Українка рік стояла в черзі на пересадку печінки, але в останній момент орган віддали іншому пацієнтові. Виявилося, що такий вибір зробила єдина державна інформаційна система трансплантації (ЄДІСТ). І це при тому, що жінка дуже гостро потребувала нового органу, а інший пацієнт відчував себе набагато краще.

Деталі цієї історії повідомили в матеріалі УНН.

В Україні працює єдина державна інформаційна система трансплантації (ЄДІСТ), яка автоматично підбирає пари донор-реципієнт і забезпечує оперативну трансплантацію органів.

Відповідний орган віддають тим, хто стоїть в черзі та гостро потребує пересадки. Однак цього разу система дала збій.

Пацієнтка з державної клініки рік стояла в черзі на трансплантацію печінки. У неї цироз печінки, рецидивні крововиливи з варикозних вен стравоходу і шлунка.

Але система ЄДІСТ вибрала замість "лежачої" пацієнтки чоловіка з приватної клініки. Як повідомляється на сайті клініки, орган отримав працівник Рівненської атомної електростанції.

Він приїхав на кілька днів до Києва і йому вранці зателефонував лікар, який повідомив про те, що операцію з пересадки органу можуть провести сьогодні.

Варто відзначити, що цей пацієнт також потребував пересадки органу, але його самопочуття було значно краще і він може самостійно пересуватися.

Як зазначив директор Українського центру трансплант-координації Дмитро Коваль, стан пацієнта є одним з ключових критеріїв, і якщо у пацієнта стан гірше, то він в системі отримує більше балів, і його кандидатура розглядається в першу чергу.

На цей момент невідомо, чому система не вибрала пацієнта, у якого стан набагато гірше. Коментарі з приводу даної ситуації в Українському центрі трансплант-координації поки не дають.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Львові провели успішну операцію з трансплантації серця.

А також ми розповідали про те, що вперше в Україні провели трансплантацію рогівки ока.

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пересадка органов Трансплантація органів
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