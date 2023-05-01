Тягали за волосся і погрожували зброєю: нові деталі побиття матері з донькою у Коростені (відео і фото)

У Коростені в Житомирській області 28 квітня група чоловіків побили доньку з матір'ю, через те, що їхній автомобіль начебто заважав нападникам. Один із чоловіків представився військовим із Бахмуту та погрожував застосувати зброю. Поліція порушила справу проти нападників і їм "світить" серйозне покарання.

Що відомо про інцидент

Подія трапилася 28 квітня у Коростені. Постраждала дівчина розповіла, що її мама на авто підвезла до друзів, а вже коли від'їжджала, то підперла ззаду машину нападника. Втім водійка вивернула автомобіль так, щоб дозволити проїхати чоловіку.

"Коли він проїхав відразу почав погрожувати та висловлюватися нецензурною лексикою . Крикнувши, що ми не знаємо куди приїхали і кому перекрили дорогу, після цього зателефонував своїм друзям. За декілька хвилин приїхав цілий бус чоловіків, які відразу почали кричати що ми образили Юрія, кричали що переїдуть машину та нас разом з нею, називали нас не дуже етично, а після перейшли до дії", - розповіла дівчина в Instagram.

Також зазначається, що частину інциденту зняла на відео неповнолітня дівчина-свідок, за що також отримала порцію погроз.

Чоловік завдав тілесних ушкоджень жінкам (скриншот із відео)

"Один взяв мою мати за волосся (прошу уточнити, це жінка 150 см та не більше 50 кг ), а коли я намагалася допомогти, то я полетіла за волосся на асфальт, а після він переможно спитав "і що тепер?". На цьому погрози не закінчилися. Один представився військовим з Бахмута та сказав, що є зброя, яку він використає проти нас", - розповіла постраждала.

Жінки після інциденту звернулися до поліції та написали заяву на нападників. Також кадри із моментом побиття опублікували у соцмережах, аби надати розголосу цій ситуації. Постраждала дівчина зазначила, що вона з матір'ю одразу здали тест на алкоголь, а от нападники аналогічної перевірки не проходили.

Постраждала заявила, що головний фігурант цієї історії Юрій Вигівський, власник СТО. Втім поки невідомо, чи серед нападників був військовослужбовець з Бахмута.

Яке покарання "світить" нападнику

Ввечері 28 квітня місцева поліція отримала звернення від постраждалих про те, що їм завдали тілесних ушкоджень.

"За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження, опитали потерпілих та надали їм направлення на проходження судово-медичної експертизи для встановлення тяжкості отриманих тілесних ушкоджень. Також під час першочергових заходів встановлені учасники події. Тривають інші слідчі дії. Правова кваліфікація події - ст. 296 (Хуліганство) КК України", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що хуліганство карається штрафом від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 5 років.

Поліції порушила справу за статтею хуліганство (скриншот із відео)