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В Миколаєві оголосили підозру чоловіку, що кинув гранату в центрі міста

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Неділя 30 квітня 2023 05:15
В Миколаєві оголосили підозру чоловіку, що кинув гранату в центрі міста Фото: в Миколаєві оголосили підозру чоловіку, що підірвав гранату в центрі (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Чоловіку, який кинув гранату посеред вулиці в Миколаєві, оголосили підозру. Йому загрожує до 15 років тюрми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацполіцію.

За даними слідства, підозрюваним виявився 59-річний чоловік, який був напідпитку - між ним та іншим місцевим жителем виник словесний конфлікт. Після зловмисник дістав гранату та кинув її, що призвело до поранення 51-річної перехожої та його самого.

Правоохоронці повідомили чоловікові про підозру у вчиненні злочинів за двома статтями: замах на умисне вбивство (ст. 15 п.п1,5 ч. 2 ст. 115) та незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ч. 1 ст. 263). Йому загрожує до 15 років ув'язнення.

Нагадаємо, що інцидент стався 28 квітня. За словами місцевих жителів, все відбулось на вул. 8-го Березня.

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полиция Миколаїв
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