Таскали за волосы и угрожали оружием: новые детали избиения матери с дочерью в Коростене (видео и фото)

В Коростене в Житомирской области 28 апреля группа мужчин избили дочь с матерью из-за того, что их автомобиль якобы мешал нападающим. Один из мужчин представился военным из Бахмута и угрожал применить оружие. Полиция возбудила дело против нападающих и им "светит" серьезное наказание.

Что известно об инциденте

Событие произошло 28 апреля в Коростене. Пострадавшая девушка рассказала, что ее мама на авто подвезла к друзьям, а когда уже отъезжала, то подперла сзади машину нападающего. Впрочем, она вывернула автомобиль так, чтобы позволить проехать мужчине.

"Когда он проехал сразу начал угрожать и высказываться нецензурной лексикой. Крикнув, что мы не знаем куда приехали и кому перекрыли дорогу, после этого позвонил своим друзьям. Через несколько минут приехал целый бус мужчин, которые сразу начали кричать, что мы обижали Юрия, кричали что переедут машину и нас вместе с ней, называли нас не очень нравственно, а после перешли к действиям", - рассказала девушка в Instagram.

Также отмечается, что часть инцидента сняла на видео несовершеннолетняя свидетельница, за что также получила порцию угроз.

Мужчина нанес телесные повреждения женщинам (скриншот с видео)

"Один взял мою мать за волосы (прошу уточнить, это женщина 150 см и не больше 50 кг), а когда я пыталась помочь, то я полетела за волосы на асфальт, а после он победоносно спросил "и что теперь?". На этом угрозы не закончились. Один представился военным из Бахмута и сказал, что у него есть оружие, которое он использует против нас", - рассказала пострадавшая.

Женщины после инцидента обратились в полицию и написали заявление на нападавших. Также кадры с моментом избиения опубликовали в соцсетях, чтобы дать огласку этой ситуации. Пострадавшая девушка отметила, что она с матерью сразу сдали тест на алкоголь, а вот нападавшие аналогичной проверки не проходили.

Пострадавшая заявила, что главный фигурант этой истории Юрий Выговский, владелец СТО. Впрочем, пока неизвестно, был ли среди мужчин военнослужащий из Бахмута.

Какое наказание "светит" нападающему

Вечером 28 апреля местная полиция получила обращение от пострадавших о том, что они получили телесные повреждения от нападавшего.

"По этому факту следователи открыли уголовное дело, опросили потерпевших и предоставили им направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы для установления тяжести полученных телесных повреждений. Также во время первоочередных мероприятий установлены участники происшествия. Продолжаются другие следственные действия. Правовая квалификация происшествия - ст. 296 ( Хулиганство) УК Украины", - говорится в сообщении полиции.

Отметим, что хулиганство карается штрафом от 500 до 1000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или арестом на срок до 6 месяцев, или ограничением свободы на срок до 5 лет.

Полиции возбудила дело по статье хулиганство (скриншот из видео)