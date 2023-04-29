У Москві напали на дівчину через футболку з українським прапором: чим усе закінчилось

У Москві на виставковому комплексі ВДНГ на дівчину у футболці з українським прапором напала перехожа. Скандал закінчився в поліції.

Деталі інциденту

На опублікованому ролику видно, що перехожа чіпляється до дівчини, стверджуючи, що вона не має права ходити у футболці із таким принтом.

"Ось ця вівця ходить із прапором України", - сказала вона.

У відповідь дівчина у футболці з українським прапором поводилась спокійно та намагається заспокоїти розлючену жінку.

Все закінчилось в поліції

Однак, та викликала на місце події поліцію, після чого обидві були доставлені до поліцейського відділу. Там вони написали одна на одну заяви.

Згодом нападниця прокоментувала інцидент та заявила, що їй просто не сподобалася футболка.

"Я підійшла до неї і запитала: дівчина, можна сфотографую вашу футболку? Якого хр*на в Україні наші російські прапори палять, за Георгіївську стрічку садять у в'язницю, а ця погань може ходити з цим прапором спокійно по Москві", - сказала вона.