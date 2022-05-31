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Тяга к трем видам продуктов может указывать на развитие диабета: новое исследование

Фото: Как определить диабет (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Новое исследование выявило связь между тягой к трем видам пищи и развитием диабета типа 2. Это хроническое состояние связано с повышением уровня глюкозы в крови, и при высоком "сахаре" мы можем испытывать желание съесть определенные продукты.

Об этом пишет "Американский академический исследовательский журнал инженерии, технологий и наук".

Это такие продукты: выпечка, алкоголь, сладости.

Это важно знать!

Основные симптомы диабета типа 2 включают:

  • частое мочеиспускание, особенно ночью,
  • постоянное чувство жажды,
  • чувство сильной усталости,
  • беспричинное похудение,
  • зуд в половых органах, частая молочница,
  • долго заживающие порезы и раны,
  • затуманенное зрение.

Ранее мы писали, какой фрукт лучше всего защищает от диабета.

Также сообщалось, что врач рассказала, действительно ли при болезни можно мед.

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диабет