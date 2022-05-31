Тяга к трем видам продуктов может указывать на развитие диабета: новое исследование

Новое исследование выявило связь между тягой к трем видам пищи и развитием диабета типа 2. Это хроническое состояние связано с повышением уровня глюкозы в крови, и при высоком "сахаре" мы можем испытывать желание съесть определенные продукты.
Об этом пишет "Американский академический исследовательский журнал инженерии, технологий и наук".
Это такие продукты: выпечка, алкоголь, сладости.
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