Потяг до трьох видів їжі може вказувати на розвиток діабету: нове дослідження

Нове дослідження виявило зв'язок між тягою до трьох видів їжі та розвитком діабету 2 типу. Цей хронічний стан пов'язаний з підвищенням рівня глюкози в крові, і при високому "цукрі" ми можемо відчувати бажання з'їсти певні продукти.
Про це пише "Американський академічний науково-дослідний журнал інженерії, технологій та наук".
Це такі продукти: випічка, алкоголь, солодощі.
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