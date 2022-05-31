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Потяг до трьох видів їжі може вказувати на розвиток діабету: нове дослідження

Новость на русском →
Вівторок 31 травня 2022 21:45
Потяг до трьох видів їжі може вказувати на розвиток діабету: нове дослідження Фото: Як визначити діабет (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Нове дослідження виявило зв'язок між тягою до трьох видів їжі та розвитком діабету 2 типу. Цей хронічний стан пов'язаний з підвищенням рівня глюкози в крові, і при високому "цукрі" ми можемо відчувати бажання з'їсти певні продукти.

Про це пише "Американський академічний науково-дослідний журнал інженерії, технологій та наук".

У новому дослідженні пацієнтів із цукровим діабетом 2 типу та пацієнтів із переддіабетом попросили поділитися своїми поточними рівнями цукру в крові та повідомити про свою щоденну тягу до їжі.

Це такі продукти: випічка, алкоголь, солодощі.

Це важливо знати!

Цукровий діабет 2 типу виникає через дисфункцію в тому, як організм виробляє інсулін. Основна роль інсуліну полягає в регуляції рівня цукру в крові. Позбавлений цього механізму, рівень цукру в крові може підвищитися до небезпечного.

Основні симптоми діабету 2 типу включають:

  • часте сечовипускання, особливо вночі,
  • постійне відчуття спраги,
  • почуття сильної втоми,
  • безпричинне схуднення,
  • свербіж в статевих органах, часта молочниця,
  • порізи і рани, що довго загоюються,
  • затуманений зір.

Раніше ми писали, який фрукт найкраще захищає від діабету.

Також повідомлялося, що лікар розповіла, чи справді при хворобі можна мед.

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