Потяг до трьох видів їжі може вказувати на розвиток діабету: нове дослідження
Нове дослідження виявило зв'язок між тягою до трьох видів їжі та розвитком діабету 2 типу. Цей хронічний стан пов'язаний з підвищенням рівня глюкози в крові, і при високому "цукрі" ми можемо відчувати бажання з'їсти певні продукти.
Про це пише "Американський академічний науково-дослідний журнал інженерії, технологій та наук".
У новому дослідженні пацієнтів із цукровим діабетом 2 типу та пацієнтів із переддіабетом попросили поділитися своїми поточними рівнями цукру в крові та повідомити про свою щоденну тягу до їжі.
Це такі продукти: випічка, алкоголь, солодощі.
Це важливо знати!
Цукровий діабет 2 типу виникає через дисфункцію в тому, як організм виробляє інсулін. Основна роль інсуліну полягає в регуляції рівня цукру в крові. Позбавлений цього механізму, рівень цукру в крові може підвищитися до небезпечного.
Основні симптоми діабету 2 типу включають:
- часте сечовипускання, особливо вночі,
- постійне відчуття спраги,
- почуття сильної втоми,
- безпричинне схуднення,
- свербіж в статевих органах, часта молочниця,
- порізи і рани, що довго загоюються,
- затуманений зір.
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