"Ты знал, что летишь бомбить мирный город?": появился допрос, сбитого под Черниговом летчика РФ

На видео российский пилот говорит, что прекрасно знал, что будет бомбить мирный город, но это было его первое задание. Также он подробно рассказывает, из какой воинской части.

Отметим, что пилота задержали в Чернигове, он управлял сбитым самолетом СУ-25 в районе Заборовки.

Смотрите на видео допрос оккупанта.

Также появились фотографии бомбежки мирного Чернигова.

"Спасатели сообщают, что в результате падения самолета оккупантов над Черниговом обнаружены 3 авиационные бомбы ФАБ-500. Проводятся мероприятия по эвакуации населения из микрорайона", - сказано в сообщении.

Так выглядит сейчас Чернигов (фото: Украина онлайн)