В Чернигове задержали пилота сбитого российского самолета Су-25

Украинские средства ПВО сбили российский самолет Су-25 в окрестностях Чернигова. Пилота, который катапультировался, уже задержали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Черниговской областной военно-гражданской администрации Вячеслава Чауса.

"Только что в Чернигове задержан пилот сбитого российского самолета СУ-25. Район Заборовки. Также сегодня сбит вражеский беспилотник", - сообщил он.

Он также уточнил, что пилота задержали военные.