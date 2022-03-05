В Чернигове задержали пилота сбитого российского самолета Су-25
Фото: пилот приземлился на один из домов (t.me/chernigivskaODA)
Украинские средства ПВО сбили российский самолет Су-25 в окрестностях Чернигова. Пилота, который катапультировался, уже задержали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Черниговской областной военно-гражданской администрации Вячеслава Чауса.
"Только что в Чернигове задержан пилот сбитого российского самолета СУ-25. Район Заборовки. Также сегодня сбит вражеский беспилотник", - сообщил он.
Он также уточнил, что пилота задержали военные.
Напомним, сегодня стало известно о том, что украинские войска сбили очередной российский военный самолет.
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