"Ти знав, що летиш бомбити мирне місто?": з'явився допит, збитого під Черніговом льотчика РФ

На відео російський пілот каже, що чудово знав, що бомбардуватиме мирне місто, але це було його перше завдання. Також він докладно розповідає, з якоїсь військової частини.

Зазначимо, що пілота затримали у Чернігові, він керував збитим літаком СУ-25 у районі Заборівки.

Дивіться відео допит окупанта.

Також з'явилися фотографії бомбардування Мирного Чернігова.

"Рятувальники повідомляють, що внаслідок падіння літака окупантів над Черніговом виявлено 3 авіаційні бомби ФАБ-500. Проводяться заходи щодо евакуації населення з мікрорайону", - сказано в повідомленні.

Так зараз виглядає Чернігів(фото: Украина онлайн)