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"Ти знав, що летиш бомбити мирне місто?": з'явився допит, збитого під Черніговом льотчика РФ

Автор: Людмила Жукова

Українські засоби ППО збили російський літак Су-25 на околицях Чернігова. Пілота, який катапультувався, вже затримали. Також з'явився допит окупанта.

Відео з ним опубліковано у Telegram-каналі Чернігів Оперативний.

На відео російський пілот каже, що чудово знав, що бомбардуватиме мирне місто, але це було його перше завдання. Також він докладно розповідає, з якоїсь військової частини.

Зазначимо, що пілота затримали у Чернігові, він керував збитим літаком СУ-25 у районі Заборівки.

Дивіться відео допит окупанта.

Також з'явилися фотографії бомбардування Мирного Чернігова.

"Рятувальники повідомляють, що внаслідок падіння літака окупантів над Черніговом виявлено 3 авіаційні бомби ФАБ-500. Проводяться заходи щодо евакуації населення з мікрорайону", - сказано в повідомленні.

Так зараз виглядає Чернігів(фото: Украина онлайн)

Нагадаємо, сьогодні стало відомо про те, що українські війська збили черговий російський військовий літак.

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Чернігів