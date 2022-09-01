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"Ти з села": Оля Цибульська згадала, як її переконували в Києві говорити російською мовою

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Четвер 01 вересня 2022 08:29
"Ти з села": Оля Цибульська згадала, як її переконували в Києві говорити російською мовою Фото: Оля Цибульська розповіла, як її цькували за українську мову (Facebook)
Автор: Людмила Жукова

Співачка Оля Цибульська згадала, як на зорі її кар'єри в Києві в місті практично всі говорили російською мовою, а вона українською. Також її називали "вискочкою з села".

Про це виконавиця згадала в в інтерв'ю Аліні Доротюк на Youtube.

Співачку переконували говорити російською

За словами Олі, їй дівчині з села Рівненської області, спочатку було нелегко. Колеги і продюсери переконували її перейти на російську мову, щоб стати популярною. Також вона нерідко чула образи на свою адресу, її називали провінціалкою.

&quot;Ти з села&quot;: Оля Цибульська згадала, як її переконували в Києві говорити російською мовоюСпівачка приїхала до столиці з села Рівненської області (Фото: Instagram)

"Столиця дійсно була російськомовною. На мене по-особливому дивилися. Я навіть у навчальному закладі, в естрадно-цирковому коледжі, була чимось неймовірним. "Ой, а ця дівчинка україномовна, вона там так щебече". А я думала: "що тут такого?"Для мене в цьому не було чогось незвичайного", - розповіла артистка.

&quot;Ти з села&quot;: Оля Цибульська згадала, як її переконували в Києві говорити російською мовоюОля Цибульська завжди говорила українською мовою (фото: tochka.net)

У той час їй поставили ультиматум - вчити російську і переводити на нього свої композиції. Вона згадує з гіркотою той досвід, хоча не послухала нікого.

"А тоді мені неодноразово закидали, що я провінційна вискочка. "Українською ніхто не розмовляє. Ти хочеш потрапити на телебачення? Так вчи мову. Ти хочеш, щоб тебе ротували? Так пиши модні російськомовні пісні. Це шоу-бізнес, а ти з села, з провінції, ти ж говориш українською, ти не розумієш", - поділилася Оля.

Ставлення колег до співачки

Деякі артисти в той час ігнорували співачку і поводилися неоднозначно щодо неї.

"Я пам'ятаю багатьох великих і зіркових колег, які сиділи в партері на премії M1 Music Awards і не знімали мене на відео в сторіс, тому що мій партнер говорив російською, а я українською. Воно мене правда зачіпало. Я не розуміла, що це таке відбувається", – поділилася вокалістка.

Нагадаємо, що Оля Цибульська вперше за 20 років показала обличчя свого чоловіка.

Також раніше артистка давала поради, які допоможуть справитися з апатією під час війни і взяти себе в руки.

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Оля Цибульська
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