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Х (Twitter) впроваджує одну з найбільш затребуваних функцій у листуванні

X дозволяє редагувати особисті повідомлення (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

X, що зараз перебуває під керівництвом Ілона Маска, нарешті представила функцію, яку багато користувачів з нетерпінням чекали: можливість редагувати особисті повідомлення (DM).

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на американський веб-сайт TechCrunch, що спеціалізується на новинах зі світу технологій та стартапів.

У вихідні X тихо випустила цю функцію редагування для користувачів iOS. Хоча офіційне оголошення ще очікується, один із інженерів компанії підтвердив цю новину в соціальних мережах, натякнувши, що ця функція скоро стане доступною і на інших платформах.

Як редагувати свої повідомлення в Х

  • Відкрийте будь-який чат з будь-яким користувачем
  • Натисніть і утримуйте будь-яке надіслане повідомлення або натисніть на три точки поряд з ним
  • Виберіть опцію "Редагувати повідомлення"
  • Тепер ви можете змінити текст свого надісланого повідомлення

Цікаво, що, схоже, немає обмеження часу, коли ви можете редагувати свої діалоги, навіть старі повідомлення підходять. Однак є один нюанс: ви можете внести лише п'ять змін у будь-яке повідомлення. Це відбиває межу редагування, яке X має для звичайних повідомлень.

Хоча X заявляє, що веде журнал відредагованих повідомлень з метою безпеки, в даний час немає можливості переглянути історію редагування DM.

Можливість редагувати повідомлення стала стандартним очікуванням у сучасних додатках для обміну повідомленнями. Популярні платформи, такі як WhatsApp, Telegram, Signal та Messenger, пропонують цю функцію вже деякий час.

Навіть Apple приєдналася до цього тренду, додавши редагування повідомлень до iMessage з випуском iOS 16.

Нагадаємо, що додаток Threads, який є головним конкурентом Twitter, отримав оновлення.

А ще ми писали, що російське вторгнення вплинуло на використання української мови у Twitter.

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