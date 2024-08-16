Оновлення Threads. Головний конкурент Twitter отримав нові функції

Threads, соціальна мережа Meta, яка конкурує з X, сьогодні оголосила про кілька нових функцій, які доступні або з'являться найближчим часом. Для авторів контенту Threads запускає аналітику для вимірювання ефективності.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на веб-сайт MacRumors , який спеціалізується на новинах, чутках та інформації, пов'язаних із продукцією Apple.

Які нові функції з'явилися

Користувачі можуть бачити кількість переглядів, відповідей, репостів та цитат, а також кількість підписників з часом та їх демографічні дані, такі як вік, місцезнаходження та стать.

Threads у веб-версії отримує підтримку написання та збереження кількох чернеток постів перед їх публікацією для аудиторії. До 100 ідей можна зберегти у новому розділі "Чернетки".

На додаток до чернеток Threads планує додати планування, щоб пости можна було створювати та планувати на більш пізній час та дату. Можна планувати кілька постів на день на кілька днів уперед.

В даний час ці функції доступні лише у веб-версії, але Threads планує перенести їх на мобільні версії додатка у майбутньому. Аналітика та кілька чернеток вже впроваджуються, а планування постів з'явиться найближчим часом.

Пройшло трохи більше року з моменту запуску Threads, і в нього вже понад 28 мільйонів активних користувачів на день. Meta регулярно додає нові функції до соціальної мережі, щоб зрівняти її з X (раніше Twitter).