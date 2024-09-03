Х (Twitter) внедряет одну из самых востребованных функций в переписке

X, теперь находящаяся под руководством Илона Маска, наконец-то представила функцию, которую многие пользователи с нетерпением ждали: возможность редактировать личные сообщения (DM).
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на американский веб-сайт TechCrunch, специализирующийся на новостях из мира технологий и стартапов.
В выходные X тихо выпустила эту функцию редактирования для своих пользователей iOS. Хотя официальное объявление еще ожидается, один из инженеров компании подтвердил эту новость в социальных сетях, намекнув, что эта функция скоро станет доступна и на других платформах.
Интересно, что, похоже, нет ограничения по времени, когда вы можете редактировать свои диалоги, даже старые сообщения подходят. Однако есть один нюанс: вы можете внести всего пять изменений в любое данное сообщение. Это отражает предел редактирования, которое X имеет для обычных сообщений.
Хотя X заявляет, что ведет журнал отредактированных сообщений в целях безопасности, в настоящее время нет возможности просмотреть историю редактирования DM.
Возможность редактировать сообщения стала стандартным ожиданием в современных приложениях для обмена сообщениями. Популярные платформы, такие как WhatsApp, Telegram, Signal и Messenger, предлагают эту функцию уже некоторое время.
Даже Apple присоединилась к этому тренду, добавив редактирование сообщений в iMessage с выпуском iOS 16.
Напомним, что приложение Threads, которое является главным конкурентом Twitter, получило обновление.
А еще мы писали, что российское вторжение повлияло на использование украинского языка в Twitter.