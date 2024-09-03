Х (Twitter) внедряет одну из самых востребованных функций в переписке

В выходные X тихо выпустила эту функцию редактирования для своих пользователей iOS. Хотя официальное объявление еще ожидается, один из инженеров компании подтвердил эту новость в социальных сетях, намекнув, что эта функция скоро станет доступна и на других платформах.

Как редактировать свои сообщения в Х

Откройте любой чат с любым пользователем

Нажмите и удерживайте любое отправленное вами сообщение или нажмите на три точки рядом с ним

Выберите опцию "Редактировать сообщение"

Теперь вы можете изменить текст своего отправленного сообщения

Интересно, что, похоже, нет ограничения по времени, когда вы можете редактировать свои диалоги, даже старые сообщения подходят. Однако есть один нюанс: вы можете внести всего пять изменений в любое данное сообщение. Это отражает предел редактирования, которое X имеет для обычных сообщений.

Хотя X заявляет, что ведет журнал отредактированных сообщений в целях безопасности, в настоящее время нет возможности просмотреть историю редактирования DM.

Возможность редактировать сообщения стала стандартным ожиданием в современных приложениях для обмена сообщениями. Популярные платформы, такие как WhatsApp, Telegram, Signal и Messenger, предлагают эту функцию уже некоторое время.

Даже Apple присоединилась к этому тренду, добавив редактирование сообщений в iMessage с выпуском iOS 16.