В твороге его мало: Супрун развенчала мифы о продуктах, богатых кальцием

Фото: Уляна Супрун (РБК-Украина)

Уляна Супрун сообщила, что больше всего кальция в сыворотке, а не в твороге

Уляна Супрун рассказала о продуктах, которые очень богаты кальцием. Вопреки мнению, что больше всего этого элемента в твороге, это не так. И.о министра здравоохранения сообщила, что во всеми любимых сырниках его содержится минимально. Об этом эксперт написала на своей Facebook-странице, а также дала несколько рекомендаций, из каких продуктов лучше всего получать кальций.

"На ум приходит золотистый сырник. С самого детства нас приучали, что для костей и зубов нужен кальций, а больше всего кальция - в твороге. Но не все давно известные вещи, являются правдивыми. Не то, что бы кальция в твороге нет. В 100 граммах сыра кальция приблизительно 70 мг - это 7% от дневной нормы. Биодоступность кальция в кисломолочных продуктах составляет около 80%", - написала Супрун.

Уляна отметила, что если съесть пачку творога - то мы получим всего 140 мг кальция, а суточная норма составляет 1000 мг.

"Кальций можно найти в молоке, йогурте и кефире, твердом сыре, а также орехах и различных видах капусты. В 200-граммовом стакане молока или йогурта - 300 мг кальция, но усвоится лишь 10% от дневной нормы. Поэтому надо искать другие источники. Ими могут быть твердые сыры: чеддер, пармезан", - отметила эксперт.

Фото: Сыры (pixabay.com)

Супрун подчеркнула, что больше всего кальция содержится в молочной сыворотке. В ней 20% белков, почти все витамины группы В и 70-90% минералов молока. Сыворотка нежирная, и уже почти не содержит лактозы - молочного сахара. Сыворотка содержит молочную кислоту, которая подавляет рост патогенных микроорганизмов, и способствует усвоению кальция.

Очень много кальция содержится в овощах, а именно в капусте. Например, в цветной, пекинской капусте или брокколи. Содержание кальция в них невысок, но усваивается он на 50-60%. Капуста малокалорийная и ее можно съесть более 100 граммов за раз. Чтобы употребить количество кальция, сопоставимого с его содержанием в стакане молока, нужно съесть 250 граммов листовой капусты, 40 г твердого сыра, 80 граммов пекинской капусты или листовой горчицы, или 240 граммов соевого сыра тофу, обогащенного кальцием.

Также не стоит забывать о минеральной воде, обогащенной кальцием, а также морской рыбе, а именно сардине. В 100 граммах такой рыбы - треть суточной нормы кальция.

Супрун подитожила, что не стоит выбирать один продукт для обогащения организма кальцием, необходимо сбалансированно питаться.

Как мы ранее писали, Уляна Супрун рассказала о полезных свойствах популярной среди украинцев ягоды вишни. И.о министра здравоохранения отметила, что нация должна знать, что вишневые косточки могут убить, если их раскусить.

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