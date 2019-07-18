У сирі його мало: Супрун розвіяла міфи про продукти, багаті кальцієм

Фото: Уляна Супрун (РБК-Україна)

Уляна Супрун повідомила, що найбільше кальцію в сироватці, а не в сирі

Уляна Супрун розповіла про продукти, які дуже багаті кальцієм. Всупереч думці, що найбільше цього елемента в сирі, це не так. В. о міністра охорони здоров'я повідомила, що в всіма улюблених сирниках його міститься мінімально. Про це експерт написала на своїй Facebook-сторінці, а також дала кілька рекомендацій, з яких продуктів краще всього отримувати кальцій.

"На розум приходить золотистий сирник. З самого дитинства нас привчали, що для кісток і зубів потрібен кальцій, а найбільше кальцію - в сирі. Але не всі давно відомі речі, є правдивими. Не те, що б кальцію в сирі немає. У 100 грамах сиру кальцію приблизно 70 мг - це 7% від денної норми. Біодоступність кальцію в кисломолочних продуктах становить близько 80%", - написала Супрун.

Уляна зазначила, що якщо з'їсти пачку сиру - то ми отримаємо всього 140 мг кальцію, а добова норма становить 1000 мг.

"Кальцій можна знайти в молоці, йогурті і кефірі, твердому сирі, а також горіхах і різних видах капусти. У 200-грамовій склянці молока або йогурту - 300 мг кальцію, але засвоїться лише 10% від денної норми. Тому треба шукати інші джерела. Ними можуть бути тверді сири: чеддер, пармезан", - зазначила експерт.

Фото: Сири (pixabay.com)

Супрун підкреслила, що найбільше кальцію міститься в молочній сироватці. У ній 20% білків, майже всі вітаміни групи В і 70-90% мінералів молока. Сироватка нежирна, і вже майже не містить лактози - молочного цукру. Сироватка містить молочну кислоту, яка пригнічує ріст патогенних мікроорганізмів, сприяє засвоєнню кальцію.

Дуже багато кальцію міститься в овочах, а саме в капусті. Наприклад, у кольоровій, пекінської капусти або брокколі. Вміст кальцію в них невисокий, але засвоюється він на 50-60%. Капуста малокалорійна і її можна з'їсти більше 100 грамів за раз. Щоб вжити кількість кальцію, порівнянного з його вмістом у склянці молока, потрібно з'їсти 250 грамів листової капусти, 40 г твердого сиру, 80 г пекінської капусти або листової гірчиці, або 240 грамів соєвого сиру тофу, збагаченого кальцієм.

Також не варто забувати про мінеральну воду, збагачену кальцієм, а також морську рибу, а саме сардини. У 100 грамах такої риби - третина добової норми кальцію.

Супрун підсумувала, що не варто вибирати один продукт для збагачення організму кальцієм, необхідно збалансовано харчуватися.

Як ми раніше писали, Уляна Супрун розповіла про корисні властивості популярною серед українців ягоди вишні. І.про міністра охорони здоров'я зазначила, що нація повинна знати, що вишневі кісточки можуть убити, якщо їх розкусити.

Читайте також, як Уляна Супрун розвінчала найпопулярніші медичні міфи. Вона розповіла, що, звертаючись до лікаря, ми повинні отримувати тільки ті призначення, які дійсно потрібні.