"Творог" - суржик или нет? Как правильно говорить на украинском языке
Многие десятилетия украинский язык был под сильным влиянием русского, поэтому не удивительно, что немало наших граждан говорят на суржике. Очень часто возникают дебаты вокруг слова "творог". Некоторые считают его русизмом, а другие отстаивают право употреблять его.
О том, есть ли в украинском языке слово "творог", рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Во время подготовки публикации использовали материалы: экспресс-уроки Александра Авраменко, публикация Союза молочных предприятий Украины в Facebook и видео Lucky Print в You Tube.
Есть ли в украинском языке слово "творог"
Слова "творог" на украинском языке нет. Российский "творог" на украинском - это сыр, иногда его еще могут называть мягким сыром или кисломолочным.
"Творог" - нет в украинском языке такого слова. У нас есть "сир" - "вареники з сиром", "сирний пиріг". А пищевой продукт в виде жесткой массы, который нарезают, например, для бутербродов, называют "твердим сиром", - объясняет филолог Александр Авраменко.
Также языковед подчеркнул, что не стоит называть молочные продукты "молочкой", поскольку у нас есть красивое украинское слово - "набіл".
Итак, слово "творог" - это суржик, поэтому следует его избегать в своей речи, тем более, что у нас свое слово на обозначение этого продукта.
Интересно, что мягкий сыр также имеет диалектные названия - "будз", "кварґлі", "бурда".
Добавим, что несколько лет назад Союз молочных предприятий Украины пытался отстоять слово "творог" в украинском языке, аргументируя тем, что оно созвучно с польским twarożek, словацким tvaroh, белорусским "тварог", русским "творог", чешским tvaroh, болгарским "творог". Свою позицию они подкрепляют тем, что в Этимологическом словаре украинского языка зафиксированы слова "тваріг" (творуг, творіг, творог), но его вытеснило слово "сир". Но позиция языковедов относительно "творога" осталась неизменной.
Также филологи поделились полезным советом, что масло в украинском языке следует употреблять без приставки "вершкове". Это в русском языке следует различать "сливочное" или "растительное" масло.
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