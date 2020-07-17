Что творится на единственном курорте "ДНР", куда пускают по спискам (фото)

Так называемые власти "ДНР" решили подзаработать и обустроить пляж на оккупированной территории. Место отдыха находится в пгт Седово, что в Таганрогском заливе Азовского моря. Попасть туда не просто - пускают по спискам, а желающих уйма. Очевидцы, которым выпало такое "счастье" говорят: вода мутная, людей, как шпрот в банке.

Так, в паблике Донецкий гражданин в Twitter появились инсайдерские фото с местного пляжа.

"Седово: дали разрешение на свободный проезд, и сразу людей тьма. Температура 27, вода теплая", - говорится в сообщении.

Отдых на пляже в Седово (фото: twitter.com)

Что интересно, "власти" сами решают, когда и кого пускать на пляж. Фото с толпами отдыхающих были сделаны 15 июля. А уже 17 числа появилось сообщение, что отдых закончился - людей разворачивают обратно. То есть на некоторое время система списков была отменена, а затем ее снова вернули.

Работают в Седово и заведения общепита. Прайс одного из таких - "Домашней кухни" - недавно выложили в сеть.

Прайс общепита на пляже в Седово (фото: соцсети)

"Что ни день, то веселее и веселее жить в нашем Гондурасе. Настроение у власти меняется как погода. Вчера до обеда пропускали всех, а потом, видимо, солнышком напекло и решили, что хватит. Пока Моргун на центральном телеканале страны рассказывает о свободном проезде в Седово, на блокпосту разворачивают людей обратно, если нет в списках", - говорится в Telegram-паблике Седово онлайн.

Ранее мы писали, что на Донбассе умер награжденный террорист из базы "Миротворец" и хоронить его не за что.