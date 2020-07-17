Що діється на єдиному курорті "ДНР", куди пускають за списками (фото)

Так звана влада "ДНР" вирішила підзаробити й облаштувати пляж на окупованій території. Місце відпочинку знаходиться в смт Сєдове, що в Таганрозькій затоці Азовського моря. Потрапити туди не просто - пускають за списками, а бажаючих багато. Очевидці, яким випало таке "щастя" кажуть: вода каламутна, людей як шпротів в банці.

Так, в пабліку Донецький громадянин у Twitter з'явилися інсайдерські фото з місцевого пляжу.

"Сєдове: дали дозвіл на вільний проїзд, і відразу людей тьма. Температура 27, вода тепла", - йдеться в повідомленні.

Відпочинок на пляжі в Сєдовому (фото: twitter.com)

Що цікаво, "влада" самі вирішує, коли і кого пускати на пляж. Фото з натовпами відпочиваючих були зроблені 15 липня. А вже 17 числа з'явилося повідомлення, що відпочинок закінчився - людей розгортають назад. Тобто на деякий час система списків була скасована, а потім її знову повернули.

Працюють в Сєдовому і заклади громадського харчування. Прайс одного з таких - "Домашньої кухні" - нещодавно виклали в мережу.

Прайс громадського харчування на пляжі в Сєдовому (фото: соцмережі)

"Що не день, то веселіше і веселіше жити в нашому Гондурасі. Настрій у влади змінюється, як погода. Вчора до обіду пропускали всіх, а потім, мабуть, сонечком напекло і вирішили, що вистачить. Поки Моргун на центральному телеканалі країни розповідає про вільний проїзд в Сєдовому, на блокпосту розгортають людей назад, якщо немає у списках", - йдеться в Telegram-пабліку Сєдове онлайн.

Раніше ми писали, що на Донеччині помер нагороджений терорист з бази "Миротворець" і ховати його нема за що.