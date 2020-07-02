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В "ДНР" "обустроили" пляжи: пропускают по спискам (видео)

STYLERЖизнь    02.07.2020 - 13:19
В "ДНР" "обустроили" пляжи: пропускают по спискам (видео)
В "ДНР" на пляже устроили гетто (фото: mozaika.dn.ua)

В оккупированной боевиками Донецкой области террористы открыли пляж

На оккупированном боевиками Донбассе тоже решилии устроить курортный сезон и открыли пляж, который находится в Седово. Попасть туда нелегко и стоит огромная очередь желающих позагорать и искупаться. Дело в том, что боевики пропускают в место отдыха только по спискам.

"Учитывая открытие границ с РФ - думаем курортному сезону в Седово в этом году все..." - пишут местные жители в соцсети.

Также в паблике опубликовали видео с места событий.

Пляж Седово в "ДНР" (видео: YouTube)

Также в сети появилось фото из местной столовой, там показаны меню и цены заведения общественного питания.

"В Седово сегодня открылась столовая "Домашняя Кухня" в центре, сфоткал новый прайс", - пишет автор поста в соцсети.

В &quot;ДНР&quot; &quot;обустроили&quot; пляжи: пропускают по спискам (видео)

Местные жители комментируют увиденное в комментариях. Люди сокрушаются, что для жителей Седово - туристы были единственным заработком, а сейчас и это у них отняли.

  • Ой, хоть бесплатно туда посылайте ..не поеду. Лучше уж в Сочи.
  • Ну все как всегда, ничего не меняется. Просто жалко деток, которым это море просто полезно и необходимо.
  • Цены как в Геленджике в столовой))
  • Российские оккупанты делают все чтобы окончательно добить Донбасс. В приморских посеселках на азовском море сдача жилья в курортный сезон это единственный заработок, а для жителей гетто крым или сочи не по карману. По сути людец лишили возможности даже побывать на азовском море.

Как мы ранее писали, в "ДНР" снова эпично опозорились на параде и надели форму палачей (фото).

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Автор: Людмила Жукова

Теги Новости Украины ДНР
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