Творили на русском, но родились в Украине. Каких писателей оставят в школьной программе

Готова ли новая школьная программа без произведений российских авторов?

Министерство образования на протяжении весны и лета 2022 года организовало работу по обновлению школьной программы. В первую очередь это касается предмета истории, зарубежной литературы, географии и других.

В связи с российской агрессией в Украине внесены изменения в программу зарубежной литературы. Была создана рабочая группа, которая провела исследование и сделала выводы и обновила программу некоторых предметов.

Министр науки и образования провел совещание и новую школьную программу утвердят уже совсем скоро.

Какие произведения на русском оставят

Сейчас принято решение, что писатели, которые творили на русском языке, но их творчество было связано с Украиной или они родились тут - будут оставлены для изучения.

Например, Николая Гоголя оставят в программе. Также будут изучать и произведение Михаила Булгакова "Собачье сердце". Николая Кузнецова с "Бабьим Яром" также будут проходить школьники.