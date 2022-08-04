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Творили на русском, но родились в Украине. Каких писателей оставят в школьной программе

Фото: В украинских школах не будут изучать произведения писателей РФ (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

В программах украинских школ с 1 сентября не будет произведений на русском языке. Но, как оказалось, есть исключения. И некоторых авторов школьники все же проходить будут.

Об этом в эфире телемарафона заявил Юрий Кононенко, начальник главного управления общего среднего и дошкольного образования Министерства образования и науки Украины.

Готова ли новая школьная программа без произведений российских авторов?

Министерство образования на протяжении весны и лета 2022 года организовало работу по обновлению школьной программы. В первую очередь это касается предмета истории, зарубежной литературы, географии и других.

В связи с российской агрессией в Украине внесены изменения в программу зарубежной литературы. Была создана рабочая группа, которая провела исследование и сделала выводы и обновила программу некоторых предметов.

Министр науки и образования провел совещание и новую школьную программу утвердят уже совсем скоро.

Какие произведения на русском оставят

Сейчас принято решение, что писатели, которые творили на русском языке, но их творчество было связано с Украиной или они родились тут - будут оставлены для изучения.

Например, Николая Гоголя оставят в программе. Также будут изучать и произведение Михаила Булгакова "Собачье сердце". Николая Кузнецова с "Бабьим Яром" также будут проходить школьники.

Как мы ранее писали, из украинских библиотек стали убирать пропагандистскую литературу РФ.

Читайте также, Пушкин, Лермонтов и Есенин должны исчезнуть из украинских учебников.

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