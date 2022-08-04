Творили на русском, но родились в Украине. Каких писателей оставят в школьной программе

В программах украинских школ с 1 сентября не будет произведений на русском языке. Но, как оказалось, есть исключения. И некоторых авторов школьники все же проходить будут.
Об этом в эфире телемарафона заявил Юрий Кононенко, начальник главного управления общего среднего и дошкольного образования Министерства образования и науки Украины.
Министерство образования на протяжении весны и лета 2022 года организовало работу по обновлению школьной программы. В первую очередь это касается предмета истории, зарубежной литературы, географии и других.
В связи с российской агрессией в Украине внесены изменения в программу зарубежной литературы. Была создана рабочая группа, которая провела исследование и сделала выводы и обновила программу некоторых предметов.
Министр науки и образования провел совещание и новую школьную программу утвердят уже совсем скоро.
Сейчас принято решение, что писатели, которые творили на русском языке, но их творчество было связано с Украиной или они родились тут - будут оставлены для изучения.
Например, Николая Гоголя оставят в программе. Также будут изучать и произведение Михаила Булгакова "Собачье сердце". Николая Кузнецова с "Бабьим Яром" также будут проходить школьники.
Как мы ранее писали, из украинских библиотек стали убирать пропагандистскую литературу РФ.
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