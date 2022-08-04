RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Творили російською, але народилися в Україні. Яких письменників залишать у шкільній програмі

Фото: в українських школах не вивчатимуть твори письменників РФ (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

У програмах українських шкіл з 1 вересня не буде творів російською мовою. Але, як виявилося, є винятки. І деяких авторів школярі все ж проходити будуть.

Про це в ефірі телемарафону заявив Юрій Кононенко, начальник Головного управління загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України.

Чи готова нова шкільна програма без творів російських авторів?

Міністерство освіти протягом весни й літа 2022 року організувало роботу з оновлення шкільної програми. В першу чергу це стосується предмета історії, зарубіжної літератури, географії та інших.

У зв'язку з російською агресією в Україні внесено зміни до програми зарубіжної літератури. Була створена робоча група, яка провела дослідження та зробила висновки та оновила програму деяких предметів.

Міністр науки та освіти провів нараду і нову шкільну програму затвердять вже зовсім скоро.

Які твори російською залишать

Зараз прийнято рішення, що письменники, які творили російською мовою, але їх творчість була пов'язана з Україною або вони народилися тут - будуть залишені для вивчення.

Наприклад, Миколу Гоголя залишать у програмі. Також вивчатимуть і твір Михайла Булгакова "Собаче серце". Миколу Кузнєцова з "Бабиним Яром" також проходитимуть школярі.

Як ми раніше писали, з українських бібліотек стали прибирати пропагандистську літературу РФ.

Читайте також, Пушкін, Лермонтов і Єсенін повинні зникнути з українських підручників.

Читайте РБК-Україна в Google News
школа