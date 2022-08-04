Творили російською, але народилися в Україні. Яких письменників залишать у шкільній програмі

Чи готова нова шкільна програма без творів російських авторів?

Міністерство освіти протягом весни й літа 2022 року організувало роботу з оновлення шкільної програми. В першу чергу це стосується предмета історії, зарубіжної літератури, географії та інших.

У зв'язку з російською агресією в Україні внесено зміни до програми зарубіжної літератури. Була створена робоча група, яка провела дослідження та зробила висновки та оновила програму деяких предметів.

Міністр науки та освіти провів нараду і нову шкільну програму затвердять вже зовсім скоро.

Які твори російською залишать

Зараз прийнято рішення, що письменники, які творили російською мовою, але їх творчість була пов'язана з Україною або вони народилися тут - будуть залишені для вивчення.

Наприклад, Миколу Гоголя залишать у програмі. Також вивчатимуть і твір Михайла Булгакова "Собаче серце". Миколу Кузнєцова з "Бабиним Яром" також проходитимуть школярі.