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Творение гения: как выглядит самая популярная валентинка (фото)

STYLERЖизнь    14.02.2020 - 19:33
Творение гения: как выглядит самая популярная валентинка (фото)
Валентинки (иллюстративное фото: pixabay.com)

Ко Дню святого Валентина известный художник Бэнкси создал новую работу

В День святого Валентина один из самых знаменитых современных художников-граффитистов нарисовал валентинку, которая покорила социальные сети. Художник Бэнкси, личность которого до сих пор не раскрыта, создал свою новую работу на стене здания в британском Бристоле. Снимки работы появились на официальном аккаунте художника в Instagram.

"Валентинка" появилась на юго-западе Великобритании. На рисунке изображена девочка, стреляющая из рогатки. На месте "удара" на стене созданы "брызги" из красных цветов. Предположительно, красные цветы обозначают разорванное стрелой сердце.

Самая популярная валентинка 2020 (фото: instagram.com/banksy)

Стоит отметить, что за 16 часов "валентинка" набрала более 1 миллиона и 200 тысяч лайков.

Напомним, Бэнкси - псевдоним английского андерграундного художника стрит-арта, политического активиста и режиссёра. Вокруг его биографии ведется много споров; в частности, ведутся споры о настоящем имени и происхождении Бэнкси.

До этого мы писали, что трюк с картиной Бэнкси вдохновил на создание "саморазрушаюшихся" костюмов.

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