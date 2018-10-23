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Хэллоуин от Бэнкси: трюк с картиной вдохновил на создание "саморазрушаюшихся" костюмов

Lite » Приколы 23.10.2018 - 18:20
Коллаж (РБК-Украина)
Коллаж (РБК-Украина)

В сети появляется все больше снимков с костюмами в стиле про самоуничтожившейся картины легендарного художника

В социальных сетях в последнее время пользователи все чаще публикуют фото, где они демонстрируют костюмы для вечеринок во время праздника Хеллоуин. Последний трюк уличного художника Бэнкси с самоуничтожением картины во время аукциона подкинул людям абсолютно новую идею для создания страшный костюмов ко Дню всех святых. Среди пользователей возник, набирающий обороты, флешмоб, на эту тему, об этом сообщает "Huffpost". Стоит отметить, что для их создания людям не понадобилось много сил и времени.

Пользователь "MrRicardo" из социальной сети "Reddit" отдал дань неуловимому британскому уличному художнику, создав простой наряд, на который потратил всего 30 минут.

Хэллоуин от Бэнкси: трюк с картиной вдохновил на создание &quot;саморазрушаюшихся&quot; костюмов

Фото с праздничным костюмом (reddit.com)

Для создания такого наряд, похоже, нужны были лишь простая белая футболка, черная и белая ручка, ножницы и немного фантазии.

Также идеи для создания праздничных костюмов взяли и другие пользователи.

Хэллоуин от Бэнкси: трюк с картиной вдохновил на создание &quot;саморазрушаюшихся&quot; костюмов

Фото (imgur.com)

Пожалуй, самая креативная хеллоуинская маска из обычного картона.

Хэллоуин от Бэнкси: трюк с картиной вдохновил на создание &quot;саморазрушаюшихся&quot; костюмов

Фото (twitter.com/sos_jr)

Хэллоуин от Бэнкси: трюк с картиной вдохновил на создание &quot;саморазрушаюшихся&quot; костюмов

Скриншот поста аккаунта (twitter.com/jpensminger)

Кстати, в сети появилось видео, где Бэнкси показал, что пошло не так во время самоуничтожения его картины на аукционе.

Ранее Бэнкси показал, как устанавливал шредер.

Видео: (video.rbc.ua)

Новости Украины Бэнксихеллоуинкостюм
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