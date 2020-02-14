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Творіння генія: як виглядає найпопулярніша валентинка (фото)

STYLERЖиття    14.02.2020 - 19:33
Творіння генія: як виглядає найпопулярніша валентинка (фото)
Валентинки (ілюстративне фото: pixabay.com)

До Дня святого Валентина відомий художник Бенксі створив нову роботу

У День святого Валентина один з найвідоміших сучасних художників-граффітистів намалював валентинку, яка підкорила соціальні мережі. Художник Бенксі, особа якого досі не розкрита, створив свою нову роботу на стіні будівлі в британському Брістолі. Знімки роботи з'явилися на офіційному акаунті художника в Instagram.

"Валентинка" з'явилася на південному заході Великобританії. На малюнку зображена дівчинка, що стріляє з рогатки. На місці "удару" на стіні створені "бризки" з червоних квітів. Імовірно, червоні квіти позначають розірване серце стрілою.

Найпопулярніша валентинка 2020 (фото: instagram.com/banksy)

Варто відзначити, що за 16 годин "валентинка" набрала понад 1 мільйон і 200 тисяч лайків.

Нагадаємо, Бенксі - псевдонім англійського андерграундного художника стріт-арту, політичного активіста і режисера. Навколо його біографії ведеться багато суперечок; зокрема, ведуться суперечки про справжнє ім'я та походження Бенксі.

До цього ми писали, що трюк з картиною Бенксі надихнув на створення "самознищуючихся" костюмів.

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