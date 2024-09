TVORCHI випустили довгоочікуваний альбом "Planet X", над яким працювали три роки

Що відомо про "Planet X"

Над новим альбомом TVORCHI працювали понад три роки: почали ще до повномасштабного вторгнення, а закінчили не так давно, вже після своєї участі в Євробаченні та багатьох подій, що перевернули життя в Україні.

TVORCHI (фото: пресслужба гурту)

Весь контраст цих періодів та усі емоції від пережитого Андрій Гуцуляк та Джеффрі Кенні вклали у альбом "Planet X", який називають містичним трилером з футуристичним звучанням.

Нова музична історія гурту розгортається на невідомій планеті десь у далекому космосі, де кожна пісня - це новий епізод, що описує життя тут.

TVORCHI (фото: пресслужба гурту)

Окрім сольних пісень електронного дуету в альбомі також можна почути спільні треки з іменитими українськими артистами, такими як Klavdia Petrivna, The HARDKISS та The Maneken.

"Це наш найзнаковіший реліз за все існування гурту. Він сповнений таємниць, футуристичний і навіть трохи апокаліптичний, бо ніхто не знає, що буде далі. Остання пісня альбому так і називається - "Is It Over", що в перекладі означає "Чи це кінець". Риторичне питання, яке сьогодні задає кожен сам собі. Це про внутрішній стан: ти борешся, ти шукаєш мотивацію, ти намагаєшся жити, та що буде далі з цим світом ніхто не знає. Кожна пісня тут зачіпає різноманітні теми та почуття, які нам близькі сьогодні та ті, які залишились у минулому", - діляться учасники TVORCHI.

Слухати весь альбом можна в цьому плейлисті:

Що відомо про TVORCHI

Гурт був заснований у 2018 році в Тернополі саунд-продюсером Андрієм Гуцуляком та вокалістом Джеффрі Кенні, який родом з Нігерії. Хлопці познайомилися під час навчання на фармацевтичному факультеті місцевого медичного університету.

Гурт швидко здобув популярність завдяки своїм унікальним звукам та харизматичним виступам.

В доробку музикантів окрім "Planet X" також студійні альбоми "The Parts", "Disco Lights", "13 Waves" та "Road".

Одним з найвідоміших досягнень TVORCHI є перемога у Національному відборі на "Євробачення-2023" з піснею "Heart of Steel", на написання якої їх надихнули події на Азовсталі та звернення багатьох військових. У Ліверпулі гурт посів шосте місце.

Крім того, вони отримали кілька музичних нагород, включаючи премії YUNA, "Золота Жар-птиця" тощо.