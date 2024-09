TVORCHI выпустили долгожданный альбом "Planet X", над которым работали три года

Что известно о "Planet X"

Над новым альбомом TVORCHI работали более трех лет: начали еще до полномасштабного вторжения, а закончили не так давно, уже после своего участия в Евровидении и многих событий, перевернувших жизнь в Украине.

TVORCHI (фото: пресс-служба группы)

Весь контраст этих периодов и все эмоции от пережитого Андрей Гуцуляк и Джеффри Кенни вложили в альбом "Planet X", который называют мистическим триллером с футуристическим звучанием.

Новая музыкальная история группы разворачивается на неизвестной планете где-то в далеком космосе, где каждая песня - это новый эпизод, описывающий жизнь здесь.

TVORCHI (фото: пресс-служба группы)

Кроме сольных песен электронного дуэта в альбоме можно услышать совместные треки с именитыми украинскими артистами, такими как Klavdia Petrivna, The HARDKISS и The Maneken.

"Это наш самый знаковый релиз за все существование группы. Он полон тайн, футуристический и даже немного апокалиптический, потому что никто не знает, что будет дальше. Последняя песня альбома так и называется - "Is It Over", что в переводе означает "Это конец". Риторический вопрос, который сегодня задает каждый сам себе. Это о внутреннем состоянии: ты борешься, ты ищешь мотивацию, ты пытаешься жить, и что будет дальше с этим миром никто не знает. Каждая песня здесь затрагивает разнообразные темы и чувства, которые нам близки сегодня, и те, что остались в прошлом", - делятся участники TVORCHI.

Слушать весь альбом можно в этом плейлисте:

Что известно о TVORCHI

Группа была основана в 2018 году в Тернополе саунд-продюсером Андреем Гуцуляком и вокалистом Джеффри Кенни, родом из Нигерии. Ребята познакомились во время учебы на фармацевтическом факультете местного медицинского университета.

Группа быстро обрела популярность благодаря своим уникальным звукам и харизматичным выступлениям.

В наработке музыкантов кроме "Planet X" также студийные альбомы "The Parts", "Disco Lights", "13 Waves" и "Road".

Одним из самых известных достижений TVORCHI является победа в Национальном отборе на Евровидение-2023 с песней "Heart of Steel", на написание которой их вдохновили события на Азовстали и обращение многих военных. В Ливерпуле группа заняла шестое место.

Кроме того, они получили несколько музыкальных наград, включая премии YUNA, "Золотая Жар-птица".