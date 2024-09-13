TVORCHI выпустили долгожданный альбом "Planet X", над которым работали три года
Популярная группа TVORCHI, которая представляла Украину на Евровидении 2023, выпустила новый, пятый по счету полноформатный альбом "Planet X", куда вошло 14 треков, коллаборации с украинскими артистами и эмоции дуэта от всего пережитого за последнее время.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу тернопольского коллектива.
Что известно о "Planet X"
Над новым альбомом TVORCHI работали более трех лет: начали еще до полномасштабного вторжения, а закончили не так давно, уже после своего участия в Евровидении и многих событий, перевернувших жизнь в Украине.
TVORCHI (фото: пресс-служба группы)
Весь контраст этих периодов и все эмоции от пережитого Андрей Гуцуляк и Джеффри Кенни вложили в альбом "Planet X", который называют мистическим триллером с футуристическим звучанием.
Новая музыкальная история группы разворачивается на неизвестной планете где-то в далеком космосе, где каждая песня - это новый эпизод, описывающий жизнь здесь.
TVORCHI (фото: пресс-служба группы)
Кроме сольных песен электронного дуэта в альбоме можно услышать совместные треки с именитыми украинскими артистами, такими как Klavdia Petrivna, The HARDKISS и The Maneken.
"Это наш самый знаковый релиз за все существование группы. Он полон тайн, футуристический и даже немного апокалиптический, потому что никто не знает, что будет дальше. Последняя песня альбома так и называется - "Is It Over", что в переводе означает "Это конец". Риторический вопрос, который сегодня задает каждый сам себе. Это о внутреннем состоянии: ты борешься, ты ищешь мотивацию, ты пытаешься жить, и что будет дальше с этим миром никто не знает. Каждая песня здесь затрагивает разнообразные темы и чувства, которые нам близки сегодня, и те, что остались в прошлом", - делятся участники TVORCHI.
Слушать весь альбом можно в этом плейлисте:
Что известно о TVORCHI
Группа была основана в 2018 году в Тернополе саунд-продюсером Андреем Гуцуляком и вокалистом Джеффри Кенни, родом из Нигерии. Ребята познакомились во время учебы на фармацевтическом факультете местного медицинского университета.
Группа быстро обрела популярность благодаря своим уникальным звукам и харизматичным выступлениям.
В наработке музыкантов кроме "Planet X" также студийные альбомы "The Parts", "Disco Lights", "13 Waves" и "Road".
Одним из самых известных достижений TVORCHI является победа в Национальном отборе на Евровидение-2023 с песней "Heart of Steel", на написание которой их вдохновили события на Азовстали и обращение многих военных. В Ливерпуле группа заняла шестое место.
Кроме того, они получили несколько музыкальных наград, включая премии YUNA, "Золотая Жар-птица".
Ранее мы рассказали о новом альбоме Klavdia Petrivna, который называется "Їде дах".
Смотрите также клип Тины Кароль, в котором она показала подтянутое тело и пластические движения.