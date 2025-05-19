"Твій голос - її Всесвіт": дружина Позитива зворушила привітанням і рідкісними фото співака з донькою
Дружина українського співака Позитива (Олексія Завгороднього) зворушливо привітала його з днем народження і присвятила ніжні слова, а також поділилася рідкісними фото та відео з артистом і їхньою донькою.
Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її пост в Instagram.
"Сьогодні твій день, коханий", - звернулася вона до чоловіка.
У повідомленні вона назвала Позитива своєю опорою і другом, з яким її серце "б'ється в унісон".
"Душа, з якою моє серце б'ється в унісон. Мій найкращий друг, мудрий наставник, опора, з якою не страшні ніякі бурі. Ми навчилися розуміти одне одного без слів - поглядом, мовчанням, дотиком", - поділилася дружина артиста.
Позитив і Юлія Сахневич (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)
Окремо вона звернула увагу на його особливий зв'язок із донькою.
"А ще - тато, якого наша Пупа любить до неба! Її очі сяють, коли ти поруч, а твій голос і обійми - її Всесвіт", - написала вона.
Позитив і донька (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)
"У вас із нею особлива магія. Коли я дивлюся на вас двох - розумію: ми щасливі", - додала Юлія Сахневич.
На завершення привітання вона побажала Позитиву реалізовувати все задумане і сяяти ще яскравіше.
"Сяй яскравіше за сонце, творіть, плекайте, реалізуйте все, що хочеться побудувати. Do it, babe. Твоя Ю", - підсумувала вона.
Нагадаємо, пара довгий час приховувала свої стосунки.
Лише навесні 2024 року Олексій уперше публічно зізнався в коханні до Юлії та офіційно підтвердив їхні стосунки. Тоді ж пара повідомила, що вже близько року перебуває в офіційному шлюбі.
У листопаді 2024 року закохані поділилися радісною новиною - вони очікують на первістка.
27 грудня 2024 року у пари народилася донька, яку назвали Марією.
Позитив і Юлія Сахневич (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)
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