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"Твій голос - її Всесвіт": дружина Позитива зворушила привітанням і рідкісними фото співака з донькою

Понеділок 19 травня 2025 20:00
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"Твій голос - її Всесвіт": дружина Позитива зворушила привітанням і рідкісними фото співака з донькою Позитив, Юлія Сахневич та їхня донька Марія (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)
Автор: Катерина Собкова

Дружина українського співака Позитива (Олексія Завгороднього) зворушливо привітала його з днем народження і присвятила ніжні слова, а також поділилася рідкісними фото та відео з артистом і їхньою донькою.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її пост в Instagram.

"Сьогодні твій день, коханий", - звернулася вона до чоловіка.

У повідомленні вона назвала Позитива своєю опорою і другом, з яким її серце "б'ється в унісон".

"Душа, з якою моє серце б'ється в унісон. Мій найкращий друг, мудрий наставник, опора, з якою не страшні ніякі бурі. Ми навчилися розуміти одне одного без слів - поглядом, мовчанням, дотиком", - поділилася дружина артиста.

&quot;Твій голос - її Всесвіт&quot;: дружина Позитива зворушила привітанням і рідкісними фото співака з донькою

Позитив і Юлія Сахневич (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)

Окремо вона звернула увагу на його особливий зв'язок із донькою.

"А ще - тато, якого наша Пупа любить до неба! Її очі сяють, коли ти поруч, а твій голос і обійми - її Всесвіт", - написала вона.

&quot;Твій голос - її Всесвіт&quot;: дружина Позитива зворушила привітанням і рідкісними фото співака з донькою

Позитив і донька (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)

"У вас із нею особлива магія. Коли я дивлюся на вас двох - розумію: ми щасливі", - додала Юлія Сахневич.

На завершення привітання вона побажала Позитиву реалізовувати все задумане і сяяти ще яскравіше.

"Сяй яскравіше за сонце, творіть, плекайте, реалізуйте все, що хочеться побудувати. Do it, babe. Твоя Ю", - підсумувала вона.

Нагадаємо, пара довгий час приховувала свої стосунки.

Лише навесні 2024 року Олексій уперше публічно зізнався в коханні до Юлії та офіційно підтвердив їхні стосунки. Тоді ж пара повідомила, що вже близько року перебуває в офіційному шлюбі.

У листопаді 2024 року закохані поділилися радісною новиною - вони очікують на первістка.

27 грудня 2024 року у пари народилася донька, яку назвали Марією.

&quot;Твій голос - її Всесвіт&quot;: дружина Позитива зворушила привітанням і рідкісними фото співака з донькою

Позитив і Юлія Сахневич (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)

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