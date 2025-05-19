"Твой голос - ее Вселенная": жена Позитива растрогала поздравлением и редкими фото певца с дочерью
Жена украинского певца Позитива (Алексея Завгороднего) трогательно поздравила его с днем рождения и посвятила нежные слова, а также поделилась редкими фото и видео с артистом и их дочерью.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее пост в Instagram.
"Сегодня твой день, любимый", - обратилась она к мужу.
В сообщении она назвала Позитива своей опорой и другом, с которым ее сердце "бьется в унисон".
"Душа, с которой мое сердце бьется в унисон. Мой лучший друг, мудрый наставник, опора, с которой не страшны никакие бури. Мы научились понимать друг друга без слов - взглядом, молчанием, прикосновением", - поделилась жена артиста.
Позитив и Юлия Сахневич (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)
Отдельно она обратила внимание на его особую связь с дочерью.
"А еще - папа, которого наша Пупа любит к небу! Ее глаза сияют, когда ты рядом, а твой голос и объятия - ее Вселенная", - написала она.
Позитив и дочка (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)
"У вас с ней особенная магия. Когда я смотрю на вас двоих - понимаю: мы счастливы", - добавила Юлия Сахневич.
В завершение поздравления она пожелала Позитиву реализовывать все задуманное и сиять еще ярче.
"Сияй ярче солнца, произведения, взращивай, реализуй все, что хочется построить. Do it, babe. Твоя Ю", - подытожила она.
Напомним, пара долгое время скрывала свои отношения.
Только весной 2024 Алексей впервые публично признался в любви к Юлии и официально подтвердил их отношения. Тогда же пара сообщила, что уже около года состоит в официальном браке.
В ноябре 2024 года влюбленные поделились радостной новостью - они ожидают первенца.
27 декабря 2024 года у пары родилась дочь, которую назвали Марией.
Позитив и Юлия Сахневич (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)
Вас также может заинтересовать
- Звезда украинских сериалов вспомнил рождение дочери после ракетного обстрела
- Слава Демин показал взрослого сына, которому исполнилось 15 лет
- Анна Сагайдачная окрестила дочь и рассекретила ее необычное имя.