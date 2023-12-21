Тверді імбирні пряники можна легко розм'якшити: стануть знов ароматними та теплими

Традиційно перед Різдвом печуть імбирні пряники. Вони добре зберігаються і не сохнуть. Однак, часто пряники виходять твердими.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Odzywianie.wprost.pl.
Імбирне печиво виходить дуже твердими через велику кількість борошна або меду.
Тому потрібно викласти їх на деко та поставити на 5-10 хвилин у розігріту до 200°C духовку, попередньо збризнувши водою.
Якщо ваше печиво вже з глазурʼю, бризкайте водою дуже обережно.
Також ще можна покласти тверді пряники у мікрохвильову піч. Перед тим викладіть їх на паперову тарілку і злегка збризкайте водою. Потім загорніть у паперовий рушник і поставте в мікрохвильову піч на 30 секунд за високої температури.
В результаті пряники будуть мʼякими й теплими.
Щоб не робити такі маніпуляції, готові пряники варто зберігати у вологому місці. Потрібно покласти їх у миску та накрити тканиною.
Готується імбирне печиво дуже легко, а аромати розійдуться усією домівкою.
Для тіста знадобляться такі інгредієнти:
У каструлю всипте цукор, мед та сухі спеції та на маленькому вогні доведіть масу до кипіння, постійно помішуючи її. Після цього зніміть масу з вогню, додайте соду та інтенсивно перемішайте.
Далі додайте масло, перемішайте та залишіть охолонути. Через деякий час додайте в каструлю яйце - суміш має вийти однорідною.
До медової маси порціями додавайте борошно та замісіть тісто. Готове тісто замотайте в плівку та покладіть у холодильник на п’ять годин.
Розділити тісто на невеликі частини, розкачати їх та зробіть печиво довільної форми.
Застеліть деко пергаментом та викладіть тісто. Відправте печиво в розігріту духову піч до 180 °C на 12 хвилин.
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