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Твердые имбирные пряники можно легко размягчить: станут снова ароматными и теплыми

Как размягчить твердое имбирное печенье (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Традиционно перед Рождеством пекут имбирные пряники. Они хорошо сохраняются и не сохнут. Однако, часто пряники получаются твердые.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Odzywianie.wprost.pl.

Как размягчить твердые пряники

Имбирное печенье получается очень жесткими из-за большого количества муки или меда.

Поэтому нужно выложить их на противень и поставить на 5-10 минут в разогретую до 200°C духовку, предварительно сбрызнув водой.

Если ваше печенье уже с глазурью, брызгайте водой очень осторожно.

Также можно положить твердые пряники в микроволновку. Перед тем выложите их на бумажную тарелку и слегка сбрызгайте водой. Затем заверните в бумажное полотенце и поставьте в микроволновку на 30 секунд при высокой температуре.

В результате пряники будут мягкими и теплыми.

Чтобы не производить такие манипуляции, готовые пряники следует хранить во влажном месте. Нужно положить в миску и накрыть тканью.

Рецепт имбирных пряников

Готовится имбирное печенье очень легко, а ароматы разойдутся всем домом.

Для теста понадобятся следующие ингредиенты:

  • масло комнатной температуры - 125 г
  • мука - 450-500 г
  • жидкий мед - 165 г
  • куриное яйцо - 1 шт.
  • сахар - 100 г
  • молотый мускатный орех - 1 ч. л
  • корица - 1 ч. л
  • молотый имбирь - 1 ч. л
  • сода - 2 ч. л

Способ приготовления

В кастрюлю всыпьте сахар, мед и сухие специи и на маленьком огне доведите до кипения массу, постоянно помешивая ее. После этого снимите массу с огня, добавьте соду и перемешайте интенсивно.

Далее добавьте масло, перемешайте и оставьте остыть. Через некоторое время добавьте в кастрюлю яйцо - смесь должна получиться однородной.

В медовую массу порциями добавляйте муку и замесите тесто. Готовое тесто замотайте в пленку и положите в холодильник на пять часов.

Разделите тесто на небольшие части, раскатайте их и сделайте печенье формы.

Застелите противень пергаментом и выложите тесто. Отправьте печенье в разогретую духовку до 180 °C на 12 минут.

Имбирное печенье (фото: Freepik)

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приготуванняпряники