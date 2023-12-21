Твердые имбирные пряники можно легко размягчить: станут снова ароматными и теплыми

Традиционно перед Рождеством пекут имбирные пряники. Они хорошо сохраняются и не сохнут. Однако, часто пряники получаются твердые.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Odzywianie.wprost.pl.
Имбирное печенье получается очень жесткими из-за большого количества муки или меда.
Поэтому нужно выложить их на противень и поставить на 5-10 минут в разогретую до 200°C духовку, предварительно сбрызнув водой.
Если ваше печенье уже с глазурью, брызгайте водой очень осторожно.
Также можно положить твердые пряники в микроволновку. Перед тем выложите их на бумажную тарелку и слегка сбрызгайте водой. Затем заверните в бумажное полотенце и поставьте в микроволновку на 30 секунд при высокой температуре.
В результате пряники будут мягкими и теплыми.
Чтобы не производить такие манипуляции, готовые пряники следует хранить во влажном месте. Нужно положить в миску и накрыть тканью.
Готовится имбирное печенье очень легко, а ароматы разойдутся всем домом.
Для теста понадобятся следующие ингредиенты:
В кастрюлю всыпьте сахар, мед и сухие специи и на маленьком огне доведите до кипения массу, постоянно помешивая ее. После этого снимите массу с огня, добавьте соду и перемешайте интенсивно.
Далее добавьте масло, перемешайте и оставьте остыть. Через некоторое время добавьте в кастрюлю яйцо - смесь должна получиться однородной.
В медовую массу порциями добавляйте муку и замесите тесто. Готовое тесто замотайте в пленку и положите в холодильник на пять часов.
Разделите тесто на небольшие части, раскатайте их и сделайте печенье формы.
Застелите противень пергаментом и выложите тесто. Отправьте печенье в разогретую духовку до 180 °C на 12 минут.
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