Тварини-талісмани для кожного знаку Зодіаку: як тотем впливає на ваше життя

Гороскоп розповість, які тварини є талісманами для кожного з дванадцяти знаків Зодіаку, який вплив тотеми чинять на життя кожного з нас, і як правильно використовувати силу свого захисника.

Про це пише Telegram Гороскоп і мотивація.

Тварини-талісмани для земних знаків

Тельці

Тварини-талісмани для Тельця - це сова, золотий телець і корова.

Сова подарує Тельцю величезне терпіння і мудрість. До того ж, сова буде надавати людям цього знака енергію і допоможе відкрити приховані внутрішні резерви. Звичайно, тримати вдома живу сову не варто. Але фігурку сови треба мати обов'язково. Бажано, щоб вона була зроблена з натуральних матеріалів. І ще краще буде, якщо вона буде зроблена вашими руками.

А ось фігурка золотого тельця принесе в життя людини фінансовий добробут. Фігурка корови допоможе Тельцю налагодити сімейне життя.

Діви

Тварини-талісмани для Дів - це коник, свиня, чижі й ластівки.

Фігурка коника принесе в життя Діви кохання і благополуччя. Ця маленька комаха здатне захистити Діву від багатьох бід. Добре, коли фігурка коника буде жовтого кольору.

А ось фігурка свині може зробити так, що Діва ніколи не відчуватиме проблем з грошима.

Маленькі пташки допоможуть Діві завжди бути в гарному настрої та допоможуть уникнути безлічі проблем.

Козероги

Тварини-талісмани Козерога: чорний кіт і козлик.

Завдяки чорному коту Козерога буде постійно супроводжувати удача. Якщо ви не можете тримати чорного кота вдома, то якщо побачите кота такого кольору на вулиці, вам потрібно обов'язково його погладити та погодувати. Тоді вам обов'язково почне дуже сильно везти.

А ось якщо Козероги не хочуть, щоб у них були проблеми зі здоров'ям, то їм потрібно обов'язково купити фігурку козлика, зроблену з малахіту.

Тварини-талісмани для вогненних знаків

Овни

Тварини-талісмани Овна: олень, вівця і баран.

Олень допоможе Овну вберегтися від різного роду негативу і додасть Овну енергії. Якщо у Овна буде можливість добути шматочок справжнього рога, то потрібно обов'язково скористатися такою можливістю. Такий талісман забезпечить Овну успіх в будь-якій новій справі.

А ось вівця і баран допоможуть Овну створити сім'ю і затишок в домі. Чудово буде, якщо картина з цими тваринами буде висіти над ліжком Овна.

Стрільці

Тварини-талісмани Стрільця: олень і куріпка.

Олень захистить Стрільця. Можна купити фігурку оленя, можна купити картину з оленем, а можна поставити фотографію оленя як заставку на екран мобільного телефону.

А ось куріпка допоможе Стрільцю зберегти сімейні цінності та допоможе дуже швидко досягти поставлених цілей. Можна купити брелок з цим птахом, а можна купити картину, на якій буде намальована куріпка.

Леви

Тварини-талісмани Лева: лев, орел і сонечко.

Лев - дуже сильна по енергетиці тварина. Ця тварина допоможе Леву бути активним і допомагати іншим людям. Дуже добре, коли статуетка Лева буде великого розміру.

А ось фігурка орла допоможе Леву досягти сімейного затишку і розвинути в собі найкращі якості. Дуже добре в якості талісмана для Лева мати та завжди носити з собою перо орла.

Сонечко буде пом'якшувати гарячий і запальний характер Лева. Тому Левам обов'язково потрібно носити з собою фігурки або картинку із зображенням сонечка.

Тварини-талісмани для знаків повітря

Водолії

Тварини-талісмани для Водолія: голуб і козел.

Голуб дає Водоліям енергію і допомагає в подорожах. Голубів багато в містах, тому Водоліям потрібно їх підгодовувати.

А ось статуетка козла допоможе Водолію подружитися з удачею, притягнути успіх і добробут.

Близнята

Тварини-талісмани для Близнят: ворона і слон.

Ворона допоможе Близнятам не втратити тягу до нових знань і допоможе розвивати інтуїцію і здібності до магії. Добре якщо у Близнюка буде талісман, який буде зроблений власноруч з пір'я ворони.

А ось слон наділить Близнюка силою, спокоєм, впевненістю і витривалістю - якостями, притаманним цим тваринам.

Терези

Тварини-талісмани Терезів: гусак, голуб і осел.

Гусак допоможе Терезам зберігати впевненість у своїх силах і бути спокійним, що буває так необхідно в складних ситуаціях. Терезам потрібно носити з собою гусяче перо.

А ось голуб захистить людину, народжену під знаком Терезів, від негативу і додасть сил. Осел допоможе Терезам подружитися з інтуїцією, тільки для цього в будинку обов'язково повинна бути статуетка ослика.

Тварини-талісмани для знаків води

Раки

Тварини-талісмани для Раків: раки, омари, краби, кролики й хом'ячки.

Фігурки ракоподібних допоможуть Раку уникнути багатьох неприємностей і допоможуть Раку енергетично. Буде чудово, якщо вдома у Рака буде акваріум з цими ракоподібними.

А ось кролики й хом'ячки зроблять життя Рака більш спокійним, так як ці тварини принесуть в життя Раків рівновагу і мир з самим собою.

Риби

Тварини-талісмани для Риб: рибки та черепахи.

Рибам пощастило з тваринами-талісманами: вони можуть з легкістю тримати рибок у себе вдома в акваріумі. Тоді Риб постійно у всьому буде супроводжувати удача.

А завдяки черепахам Риби стануть спокійними та будуть вести розмірений спосіб життя. До того ж, завдяки черепахам у Риб не буде проблем зі здоров'ям.

Скорпіони

Тварини-талісмани для Скорпіонів: газель і перепілка.

Часто Скорпіонам дуже не вистачає енергії та бажання починати нову справу. Ось якраз з цим і допоможе впоратися енергійна газель.

Перепілка допоможе Скорпіону не хворіти та принесе Скорпіону сімейне щастя і гармонію в особистому житті.