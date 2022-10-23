Тварини, які стали під час війни талісманами: хто залишиться у нашій пам'яті назавжди

Тварини, які стали зірками під час війни

Тварини, яких можна назвати справжніми зірками, також докладають зусиль для перемоги України над ворогом. У багатьох із них з'явилися власні сторінки у соціальних мережах, де вже зібралася величезна аудиторія. І це допомагає швидко поширити інформацію про тих, хто потребує допомоги.

Найпопулярніший собака в Україні – це пес Патрон із Чернігова. Цей маленький хоробрий пес займається пошуком вибухонебезпечних предметів. За його роки роботи рахунок таких снарядів пішов уже на тисячі. А зараз робота Патрона дуже важлива і в його рідній області, адже окупанти вторглися до Чернігівської області у перші дні війни та залишили там багато небезпечних "подарунків".

Пес Патрон (instagram.com/patron_dsns)

Харківський кіт Степан став зіркою соцмереж у 2021 році – завдяки своїй неповторній харизмі. З 24 лютого його рідне місто стало метою росіян і його нещадно обстрілюють ракетами. Кіт Степан змушений був евакуюватися зі своєю господаркою з Харкова до Франції, але й там він не сидів, склавши лапи.

Кіт Степан допомагає всім тваринам в Україні, які постраждали від війни – на його сторінці публікують збирання коштів. І таким чином, він зі своєю господаркою зібрав уже понад 15 тисяч доларів. Нині найпопулярніший кіт Instagram повернувся до України й продовжує допомагати.

Кіт Степан (фото: instagram.com/loveyoustepan)

Неймовірною стала історія кішки Глорії. Будинок її господарів у Бородянці був повністю зруйнований російськими ракетами. Її виявили лише за кілька тижнів - Глорія сиділа на середніх поверхах зруйнованого будинку і вираз її морди чітко висловлював, що вона думає про окупантів.

Рятувальники назвали її Шафою - на честь знаменитої кухонної шафки, яка дивом уціліла в тій же Бородянці, в одному з будинків. Коли кішка повернулася до господарів, які до останнього думали, що вона загинула, вона отримала подвійне ім'я – Шафа-Глорія.

Історія Шафки привернула увагу мільйонів людей та її популярність допомогла зібрати кошти на допомогу тваринам, які постраждали від війни. Відомий художник Олександр Грехов разом із командою зоозахисників зробили футболки та шопери із зображенням Шафи-Глорії, а всі виручені кошти були передані на благодійність.

Фото: Кішка Шафка-Глорія

Барона, талісмана волонтерської групи, виявили Олена та Іван під час однієї з поїздок до небезпечних областей. Вони від початку війни займаються евакуацією тварин із зони бойових дій. Під час чергового виїзду вони знайшли кілька цуценят та одне з них залишили собі. Пес отримав ім'я Барон і став справжнім талісманом зооволонтерів.

Зараз він супроводжує своїх господарів у поїздках, допомагає шукати кинутих тварин, а головне – знаходить з ними спільну мову та по-своєму допомагає волохатим заспокоїтися та довіритися рятівникам.

Фото: Барон - талісман зооволонтерів

Собака Ніколь став зіркою завдяки своїй відповідальній місії. Ніколь – співробітниця Укрзалізниці, яка з перших днів війни допомагала своїй господині заспокоювати дорослих та дітей в евакуаційних потягах. Як розповідала її господиня, собака завжди сама відчувала, до кого їй потрібно підійти у вагоні - втішити дорослого, що горює, відволікти дитину, зняти стрес або просто полежати поруч.

Фото: Хоробра провідниця Ніколь

Бігль Лорі – охоронець у теробороні Рівненської області. Лорі стала справжнім талісманом для військових і чудово справляється з охороною. Ще вона підтримує бойовий дух та настрій, знімає стрес та щодня оглядає територію.

Фото: Захисниця Лорі

І це далеко не всі тварини - кіт Філя вижив під час атаки на Київ 10 жовтня, Пес Крим втратив усю родину в Дніпрі, Елі з Макарова п'ять місяців чекала на своїх господарів на руїнах будинку, лабрадор із Чернівців, який допоміг зібрати 30 тисяч для ЗСУ, Жужа з Маріуполя, яка надихала господаря йти пішки майже 5 діб, різеншнауцер Зара, яка опинилася закритою у квартирі в Ірпені та ще сотні собак та котів. А також єнотів, вовків, ведмедів, птахів, мешканців зоопарків та розплідників.

Юхимівна загортає Боню, щоб та не чула вибухів (Фото: Олег Переверзєв)

Собаку Геру знайшли військові в Ірпені (facebook.com/gleb.garanich)

Фото: Пес Крим на руїнах будинку у Дніпрі

Собаки-рятувальники у різних службах

Службові собаки зараз активно допомагають захисникам України як у зоні бойових дій, так і в регіонах, які постраждали від наслідків війни. Такі собаки є незамінними помічниками в саперних підрозділах, оскільки завдяки гострому нюху та навичкам вони швидко можуть виявити вибухонебезпечні предмети.

Дуже важливими є і собаки, які працюють на завалах і допомагають знайти постраждалих. Собак використовують у поліції, у прикордонній службі, у ДСНС, вони допомагають шукати вибухівку під час повідомлень про мінування різних об'єктів.

У ДСНС є цілий підрозділ собак-пошуковиків. Саме вони рятують життя тим людям, які через ракетні удари ворога потрапили під завали власних будинків.

В Україні існує лише одна організація, яка готує таких собак – у місті Ромни Сумської області знаходиться Кінологічний (навчальний) центр ДСНС. Зараз там працює 20 спеціалістів, які можуть навчити одночасно 24 собаки.

Але зараз у центрі знаходиться всього 15 собак і можливості цього центру використовуються не на повну силу, оскільки не вистачає спеціалізованого обладнання.

Центру допомагають міжнародні фонди – вони закуповують необхідний одяг для кінологів, страхові та спускові системи. Є й інші організації, які допомагають організувати спільні навчання українських та міжнародних тренерів.