Тварин врятувало дерево: що зараз відбувається в київському зоопарку після падіння уламка (фото та відео)

Чи постраждав хтось у зоопарку

Під час ракетної атаки на Київ із працівників зоопарку та тварин ніхто не постраждав. Від падіння уламка на клітки птахів та єнотів врятувало дерево, а точніше каштан.

"Каштан врятував наших тварин", - повідомили працівники зоопарку.

Експерти визначили, що "рятівник" віком 50 років і належить до виду гіркокаштан звичайний. У дерева постраждала гілка діаметром 30 сантиметрів.

У київському зоопарку постраждав каштан внаслідок падіння уламка (фото: facebook.com/SEI.CD)

Стосовно самих тварин, то жоден звір не постраждав, як ми зазначили вище. Однак працівники зоопарку розповідають, що у тварин яскраво виражений стресовий стан. Наразі для них проводять так звані "антистресові заходи", які триватимуть щонайменше тиждень.

У тварин спостерігають погіршення емоційного стану через підвищення рівня стресу (фото: facebook.com/SEI.CD)

Користувачі соціальних мереж пригадали, що рік тому в цей самий період від російських обстрілів постраждав зоопарк у Миколаєві.

Тварини в миколаївському зоопарку (фото: facebook.com/Yevhenii.Zavhorodnii)

Нагадаємо, що вранці 16 травня на Україну було здійснено ракетну атаку. Сили ППО змогли знищити всі 18 повітряних цілей ворога. Уламки ракет впали в кількох районах Києва.