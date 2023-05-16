UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Тварин врятувало дерево: що зараз відбувається в київському зоопарку після падіння уламка (фото та відео)

Тварин у зоопарку врятувало дерево (колаж: Styler)
Автор: Юлія Гаюк

Вранці 16 травня росіяни атакували Київ ракетами та дронами, однак українські сили ППО знищили всі повітряні цілі. Уламки збитих ракет падали у дворах столиці та навіть київському зоопарку.

Яка там зараз ситуація та як почуваються тварини - дивіться в матеріалі Styler нижче.

Чи постраждав хтось у зоопарку

Під час ракетної атаки на Київ із працівників зоопарку та тварин ніхто не постраждав. Від падіння уламка на клітки птахів та єнотів врятувало дерево, а точніше каштан.

"Каштан врятував наших тварин", - повідомили працівники зоопарку.

Експерти визначили, що "рятівник" віком 50 років і належить до виду гіркокаштан звичайний. У дерева постраждала гілка діаметром 30 сантиметрів.

У київському зоопарку постраждав каштан внаслідок падіння уламка (фото: facebook.com/SEI.CD)

Стосовно самих тварин, то жоден звір не постраждав, як ми зазначили вище. Однак працівники зоопарку розповідають, що у тварин яскраво виражений стресовий стан. Наразі для них проводять так звані "антистресові заходи", які триватимуть щонайменше тиждень.

У тварин спостерігають погіршення емоційного стану через підвищення рівня стресу (фото: facebook.com/SEI.CD)

Користувачі соціальних мереж пригадали, що рік тому в цей самий період від російських обстрілів постраждав зоопарк у Миколаєві.

Тварини в миколаївському зоопарку (фото: facebook.com/Yevhenii.Zavhorodnii)

Нагадаємо, що вранці 16 травня на Україну було здійснено ракетну атаку. Сили ППО змогли знищити всі 18 повітряних цілей ворога. Уламки ракет впали в кількох районах Києва.

До речі, раніше ми розповідали, які сім'ї утворили мешканці зоопарку з приходом тепла та весни.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київзоопарки