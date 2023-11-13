"Тут російськомовний народ": під Одесою нахабна продавчиня нагрубила українці

У місті Ізмаїл Одеської області продавчиня на ринку відмовилася говорити українською мовою. До того ж вона образила покупця та заявила, що живе у "Бессарабії".
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-канал журналіста Костянтина Андріюка.
На відео можна побачити словесну перепалку між продавцем та жінкою.
Авторка відео розповіла, що прийшла купити бійцям спеції. Вона зазначила, що не вперше купує у цієї продавчині. Однак, вперше вона сказала їй: "Розмовляйте зі мною російською або узбецькою".
Після цього жінка почала знімати на камеру порушення своїх прав. Це обурило продавчиню, котра вирішила обізвати покупчиню нацисткою та повторила це кілька разів.
"Взагалі-то, живемо у Бессарабії. Тут російськомовний народ", - сказала вона.
До того жінка заявила, що вона вивчала російську мову у школі.
Також на питання автори відео, скільки років вона вже проживає в Україні, жінка відповіла "Яка вам різниця?".
Користувачі у мережі обурила поведінка продавчині. До того ж вони зазначили, що жінка з Узбекистану - Сидікова Маргубахон Анванжарівна.
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