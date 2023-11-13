"Здесь русскоязычный народ": под Одессой наглая продавщица нагрубила украинке

В городе Измаил Одесской области продавщица на рынке отказалась говорить на украинском языке. К тому же она оскорбила покупателя и заявила, что живет в "Бессарабии".
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал журналиста Константина Андриюка.
На видео можно увидеть словесную перепалку между продавцом и женщиной.
Автор видео рассказала, что пришла купить бойцам специи. Она отметила, что не впервые покупает у этой продавщицы. Однако, впервые она сказала ей: "Разговаривайте со мной на русском или узбекском".
После этого женщина начала снимать на камеру нарушение своих прав. Это возмутило продавщицу, которая решила обозвать покупательницу нацисткой и повторила это несколько раз.
"Вообще-то, живем в Бессарабии. Здесь русскоязычный народ", - сказала она.
К тому же женщина заявила, что она изучала русский язык в школе.
Также на вопрос авторы видео, сколько лет она уже проживает в Украине, женщина ответила "Какая вам разница?"
Пользователи в сети возмутили поведение продавщицы. К тому же они отметили, что женщина из Узбекистана - Сидикова Маргубахон Анванжаровна.
Ранее мы сообщали, что в Днепре преподавательница университета требовала, чтобы студентка разговаривала на русском языке.
Также мы писали, что во Львове мужчина в магазине требовал, чтобы его обслуживали на русском языке.