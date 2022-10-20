Тушонка з кашею, яка врятує під час вимкнення електроенергії: найпростіший рецепт

Тушонка з курки з перловкою

Перлова каша дуже корисна – вона містить важливі мікроелементи, поживна та швидко допоможе відновити сили.

Складові:

М'ясо курки (лапки, філе) – 2 кг

Перлова крупа - 800 г

Чорний перець - щіпка

Лавровий лист - за кількістю банок

Сіль на смак

Цибуля - 2 шт.

Жир або топлене масло

Спосіб приготування:

Замочіть перлову крупу на 3-4 години (або ніч). Потім добре промийте, доки вода не стане чистою. Залийте водою і поставте на вогонь, посоліть трохи - на смак. Вариться перловка близько 40 хвилин.

Куряче м'ясо чи лапки відварюємо, воду потрібно трохи посолити. Даємо охолонути та розбираємо від кісточок. Бульйон потрібно процідити, він вам ще буде потрібний.

Цибулю чистимо і дрібно нарізаємо. Викладаємо її на дно казанка або каструлі з товстим дном, трохи пасеруємо. Потім додаємо м'ясо з бульйоном, лавровий лист та перловку. Додаємо спеції до смаку. Тушкуємо 20 хвилин.

Розкладаємо тушонку в стерилізовані банки та залишаємо стерилізуватися на водяній бані ще 15 хвилин. Потім під кожну кришку кладемо столову ложку топленого масла чи жиру і закочуємо гарячими.

За таким же принципом можна робити з куркою й інші крупи. Зберігати банки у сухому, темному та прохолодному місці.

Тушонка зі свининою

Складові:

Свинина (м'якоть) – 1,5 кг

Рис або гречка – 600 г

Олія - 100 мл

Цибуля - 2 шт.

Морква – 1 шт.

Оцет 9% – 2 ч. ложки

Сіль, перець, спеції – на смак

Спосіб приготування:

М'якоть свинини нарізаємо на середні шматочки. Крупи промиваємо кілька разів водою, прибираємо сміття.

Цибулю та моркву чистимо. Цибулю нарізаємо, моркву натираємо на великій тертці. Овочі викладаємо на сковороду з олією та обсмажуємо до м'якості – 7-8 хвилин, помішуємо. Залишаємо остигати.

До м'яса додаємо крупу та овочі. Солимо, перчимо, додаємо оцет. Потім ретельно перемішуємо. Розкладаємо в стерилізовані банки - так, щоб банки були наповнені на 2-3 пальці вище від середини банки.

Банки заливаємо водою кімнатної температури, не доходячи до краю банки на 2-3 см. Банки накриваємо кришками та ставимо у велику широку каструлю. На дно каструлі потрібно постелити рушник. У саму каструлю наливаємо теплу воду так, щоб вона доходила до плічок банок.

Ставимо каструлю на вогонь, доводимо до кипіння, зменшуємо вогонь до невеликого та накриваємо кришку. Далі готуємо її щонайменше 5 годин. Потім вимикаємо вогонь, дістаємо банки та закочуємо кришками. Ставимо назад у каструлю до повного остигання.

Таку тушонку можна зберігати кілька місяців при температурі 10-12 градусів вище за нуль.

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