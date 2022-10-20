Тушенка с кашей, которая спасет во время выключения электроэнергии: самый простой рецепт

Тушенка из курицы с перловкой

Перловая каша очень полезна - она содержит важные микроэлементы, питательна и быстро поможет восстановить силы.

Ингредиенты:

Мясо курицы (лапки, филе) - 2 кг

Перловая крупа - 800 г

Черный перец - щепотка

Лавровый лист - по количеству банок

Соль - по вкусу

Лук - 2 шт.

Жир или топленое масло

Способ приготовления:

Замочите перловую крупу на 3-4 часа (или на ночь). Потом хорошо промойте, пока вода не станет чистой. Залейте водой и поставьте на огонь, немного посолите - по вкусу. Варится перловка около 40 минут.

Куриное мясо или лапки отвариваем, воду нужно немного посолить. Даем остыть и разбираем от косточек. Бульон нужно процедить, он вам еще будет нужен.

Лук чистим и мелко нарезаем. Выкладываем его на дно казанка или кастрюли с толстым дном, немного пассируем. Потом добавляем мясо с бульоном, лавровый лист и перловку. Добавляем специи по вкусу. Тушим 20 минут.

Раскладываем тушенку в стерилизованные банки и оставляем стерилизоваться на водяной бане еще 15 минут. Потом под каждую крышку кладем столовую ложку топленого масла или жира и закатываем горячими.

По такому же принципу можно делать с курицей и другие крупы. Хранить банки в сухом, темном и прохладном месте.

Тушенка со свининой

Ингредиенты:

Свинина (мякоть) - 1,5 кг

Рис или гречка - 600 г

Масло растительное - 100 мл

Лук - 2 шт.

Морковь - 1 шт.

Уксус 9% - 2 ч. ложки

Соль, перец, специи - по вкусу

Способ приготовления:

Мякоть свинины нарезаем на средние кусочки. Крупы промываем несколько раз водой, убираем мусор.

Лук и морковь чистим. Лук нарезаем, морковь натираем на крупной терке. Овощи выкладываем на сковороду с растительным маслом и обжариваем до мягкости - 7-8 минут, помешиваем. Оставляем остывать.

К мясу добавляем крупу и овощи. Солим, перчим, добавляем уксус. Потом тщательно перемешиваем. Раскладываем в стерилизованные банки - так, чтобы банки были наполнены на 2-3 пальца выше от середины банки.

Заливаем банки водой комнатной температуры, не доходя до края банки на 2-3 см. Банки накрываем крышками и ставим в большую широкую кастрюлю. На дно кастрюли нужно постелить полотенце. В саму кастрюлю наливаем теплую воду так, чтобы она доходила до плечиков банок.

Ставим кастрюлю на огонь, доводим до кипения, убавляем огонь до небольшого и накрываем крышку. Далее готовим ее не менее 5 часов. Потом выключаем огонь, достаем банки и закатываем крышками. Ставим назад в кастрюлю до полного остывания.

Такую тушенку можно хранить несколько месяцев при температуре 10-12 градусов выше нуля.

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