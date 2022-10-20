Тушенка с кашей, которая спасет во время выключения электроэнергии: самый простой рецепт

Тушенка в банке, которая состоит из мяса, крупы, овощей и жира - самое лучшее и универсальное питание в любых условиях. Такую тушенку можно немного разогреть или же употреблять в готовом виде. В сухом и прохладном месте тушенку можно хранить до одного года.
Как приготовить полезную тушенку из мяса с крупами - читайте в материале ниже.
Перловая каша очень полезна - она содержит важные микроэлементы, питательна и быстро поможет восстановить силы.
Ингредиенты:
Способ приготовления:
Замочите перловую крупу на 3-4 часа (или на ночь). Потом хорошо промойте, пока вода не станет чистой. Залейте водой и поставьте на огонь, немного посолите - по вкусу. Варится перловка около 40 минут.
Куриное мясо или лапки отвариваем, воду нужно немного посолить. Даем остыть и разбираем от косточек. Бульон нужно процедить, он вам еще будет нужен.
Лук чистим и мелко нарезаем. Выкладываем его на дно казанка или кастрюли с толстым дном, немного пассируем. Потом добавляем мясо с бульоном, лавровый лист и перловку. Добавляем специи по вкусу. Тушим 20 минут.
Раскладываем тушенку в стерилизованные банки и оставляем стерилизоваться на водяной бане еще 15 минут. Потом под каждую крышку кладем столовую ложку топленого масла или жира и закатываем горячими.
По такому же принципу можно делать с курицей и другие крупы. Хранить банки в сухом, темном и прохладном месте.
Ингредиенты:
Способ приготовления:
Мякоть свинины нарезаем на средние кусочки. Крупы промываем несколько раз водой, убираем мусор.
Лук и морковь чистим. Лук нарезаем, морковь натираем на крупной терке. Овощи выкладываем на сковороду с растительным маслом и обжариваем до мягкости - 7-8 минут, помешиваем. Оставляем остывать.
К мясу добавляем крупу и овощи. Солим, перчим, добавляем уксус. Потом тщательно перемешиваем. Раскладываем в стерилизованные банки - так, чтобы банки были наполнены на 2-3 пальца выше от середины банки.
Заливаем банки водой комнатной температуры, не доходя до края банки на 2-3 см. Банки накрываем крышками и ставим в большую широкую кастрюлю. На дно кастрюли нужно постелить полотенце. В саму кастрюлю наливаем теплую воду так, чтобы она доходила до плечиков банок.
Ставим кастрюлю на огонь, доводим до кипения, убавляем огонь до небольшого и накрываем крышку. Далее готовим ее не менее 5 часов. Потом выключаем огонь, достаем банки и закатываем крышками. Ставим назад в кастрюлю до полного остывания.
Такую тушенку можно хранить несколько месяцев при температуре 10-12 градусов выше нуля.
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