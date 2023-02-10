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Тушкована капуста, як готували наші бабусі: додайте цей забутий інгредієнт

Як приготувати смачну тушковану капусту (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Тушкована капуста – універсальна бюджетна страва, яка найкраще смакуватиме до пюрешки, і може навіть замінити основну рибну чи м’ясну страву.

Рецепт наших бабусь ми підгледіли в старій книзі "Про смачну і здорову їжу", випущену ще в 60-х роках минулого століття.

Про нього дізнайтеся в матеріалі Styler нижче.

Складники:

  • 1 кг капусти
  • 2 шт. цибулі
  • 1/2 склянки води чи м’ясного бульйону
  • 2 ст. л. томатного пюре
  • 1 ст. л. оцту
  • 1 ст. л. цукру
  • 1 ст. л. борошна (це і буде наш забутий інгредієнт)
  • 3 ст. л. олії
  • 1 шт. лаврового листа
  • Сіль, перець до смаку

Покрокове приготування

Очищену капусту нашинкуйте, покладіть в каструлю, додайте столову ложку олії, 1/2 склянки води чи м’ясного бульйону. Накрийте кришкою і тушкуйте протягом 40 хвилин.

Після цього додайте підсмажену до прозорості цибулю, томатне пюре, оцет, цукор, сіль, лавровий лист, перець і продовжуйте тушкувати до готовності (близько 10 хвилин).

Коли капуста буде готова, покладіть в каструлю підсмажене з олією борошно, розмішайте і протушкуйте ще кілька хвилин.

Дізнайтеся також, як зварити каструлю картоплі всього за 10 хвилин.

Крім того ми писали про рецепт рибних котлет з секретним інгредієнтом.

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