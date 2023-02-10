Тушкована капуста, як готували наші бабусі: додайте цей забутий інгредієнт

Тушкована капуста – універсальна бюджетна страва, яка найкраще смакуватиме до пюрешки, і може навіть замінити основну рибну чи м’ясну страву.
Рецепт наших бабусь ми підгледіли в старій книзі "Про смачну і здорову їжу", випущену ще в 60-х роках минулого століття.
Про нього дізнайтеся в матеріалі Styler нижче.
Очищену капусту нашинкуйте, покладіть в каструлю, додайте столову ложку олії, 1/2 склянки води чи м’ясного бульйону. Накрийте кришкою і тушкуйте протягом 40 хвилин.
Після цього додайте підсмажену до прозорості цибулю, томатне пюре, оцет, цукор, сіль, лавровий лист, перець і продовжуйте тушкувати до готовності (близько 10 хвилин).
Коли капуста буде готова, покладіть в каструлю підсмажене з олією борошно, розмішайте і протушкуйте ще кілька хвилин.
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