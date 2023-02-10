Тушкована капуста, як готували наші бабусі: додайте цей забутий інгредієнт

Тушкована капуста – універсальна бюджетна страва, яка найкраще смакуватиме до пюрешки, і може навіть замінити основну рибну чи м’ясну страву.

Рецепт наших бабусь ми підгледіли в старій книзі "Про смачну і здорову їжу", випущену ще в 60-х роках минулого століття.