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Тушеная капуста, как готовили наши бабушки: добавьте этот забытый ингредиент

Как приготовить вкусную капусту (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Тушеная капуста – универсальное бюджетное блюдо, которое лучше всего подходит к пюрешке, и может даже заменить основное рыбное или мясное блюдо.

Рецепт наших бабушек мы подсмотрели в старой книге "О вкусной и здоровой пище", выпущенной еще в 60-х годах прошлого столетия.

О нем узнайте в материале Styler ниже.

Составляющие:

  • 1 кг капусты
  • 2 шт. лука
  • 1/2 стакана воды или мясного бульона
  • 2 ст. л. томатного пюре
  • 1 ст. л. уксуса
  • 1 ст. л. сахара
  • 1 ст. л. муки (это и будет наш забытый ингредиент)
  • 3 ст. л. масла
  • 1 шт. лаврового листа
  • Соль, перец по вкусу

Пошаговое приготовление

Очищенную капусту нашинкуйте, положите в кастрюлю, добавьте столовую ложку растительного масла, 1/2 стакана воды или мясного бульона. Накройте крышкой и тушите в течение 40 минут.

После этого добавьте поджаренный до прозрачности лук, томатное пюре, уксус, сахар, соль, лавровый лист, перец и продолжайте тушить до готовности (около 10 минут).

Когда капуста будет готова, положите в кастрюлю поджаренную с растительным маслом муку, размешайте и протушите еще несколько минут.

Узнайте также, как сварить кастрюлю картофеля всего за 10 минут.

Кроме того, мы писали о рецепте рыбных котлет с секретным ингредиентом.

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