Тушеная капуста, как готовили наши бабушки: добавьте этот забытый ингредиент

Тушеная капуста – универсальное бюджетное блюдо, которое лучше всего подходит к пюрешке, и может даже заменить основное рыбное или мясное блюдо.
Рецепт наших бабушек мы подсмотрели в старой книге "О вкусной и здоровой пище", выпущенной еще в 60-х годах прошлого столетия.
О нем узнайте в материале Styler ниже.
Очищенную капусту нашинкуйте, положите в кастрюлю, добавьте столовую ложку растительного масла, 1/2 стакана воды или мясного бульона. Накройте крышкой и тушите в течение 40 минут.
После этого добавьте поджаренный до прозрачности лук, томатное пюре, уксус, сахар, соль, лавровый лист, перец и продолжайте тушить до готовности (около 10 минут).
Когда капуста будет готова, положите в кастрюлю поджаренную с растительным маслом муку, размешайте и протушите еще несколько минут.
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