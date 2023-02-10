Тушеная капуста, как готовили наши бабушки: добавьте этот забытый ингредиент

Тушеная капуста – универсальное бюджетное блюдо, которое лучше всего подходит к пюрешке, и может даже заменить основное рыбное или мясное блюдо.

Рецепт наших бабушек мы подсмотрели в старой книге "О вкусной и здоровой пище", выпущенной еще в 60-х годах прошлого столетия.