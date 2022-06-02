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Турция указала на дверь пианистке Лисице: пропагандистка Кремля выступала на руинах Мариуполя

В Турции отменили концерт пианситки украинского происхождения (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Стамбуле отменили выступление американской пианистки украинского происхождения Валентины Лисицы. Она активно поддерживала войну на Донбассе и даже получила паспорт так называемой "ДНР". Кроме того, Лисица недавно дала концерт для оккупантов на руинах Мариуполя.

Об отмене концерта в Стамбуле рассказал посол Украины в Турции Василий Боднар.

"Выступление так называемой артистки Валентины Лисицы в Стамбуле отменено. Только получил официальное письмо от турецкой стороны. Данная личность, которая публично приобрела псевдогражданство одной из оккупированных территорий Украины, недавно сыграла "концерт" в Мариуполе на фоне обстрелов Азовстали и открыто поддерживает Россию в войне против Украины, не будет представлена на престижных музыкальных мероприятиях в Турции", - сообщил посол.

Он добавил, что благодарен турецким друзьям за принятое решение, так как культура не может быть вне войны или политики, поскольку используется российским агрессором в пропаганде и оправданий его преступлений.

Кто такая Валентина Лисица

Пианистка родилась в Киеве в 1973 году. Мама - киевлянка, отец родом из Одессы. С ранних лет играла на фортепиано. Окончила специализированную музыкальную школу им. Лысенко, а потом обучалась в Киевской консерватории.

В 1991 году вместе с мужем-пианистом Алексеем Кузнецовым получила первый приз престижного международного конкурса и переехала жить в США. Потом ее карьера пошла на спад. В 2007 году вышла на YouTube с записями своих концертов, ее заметили и заключили с ней контракт.

В 2010-2011 году стала очень популярной в США, активно гастролировала и выступала на крупных концертных площадках.

В 2015 году попала в скандал из-за своих высказываний в Twitter об Украине. Ее вычеркнули из списка Симфонического оркестра Торонто. Ей с семьей даже пришлось сменить место жительства.

С 2015 года начала активно поддерживать оккупантов в Донецке и агрессию России. Выступала в оккупированных Донецке, Горловке и Дебальцево.

В 2021 году из рук Пушилина получила паспорт так называемой "ДНР", а 2 мая выступила в Москве. Также есть данные, что совсем недавно Лисица дала концерт на руинах Мариуполя, на фоне обстрелов Азовстали.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Израиле отменили концерт Елены Ваенги.

А также рассказывали о том, что россиянку, которая выдавала себя за украинку, заставили страдать в Корее.

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