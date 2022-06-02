Туреччина вказала на двері піаністці Лисиці: пропагандистка Кремля виступала на руїнах Маріуполя

"Виступ так званої артистки Валентини лисиці в Стамбулі скасовано. Тільки отримав офіційний лист від турецької сторони. Дана особа, яка публічно придбала псевдогромадянство однієї з окупованих територій України, нещодавно зіграла "концерт" в Маріуполі на тлі обстрілів Азовсталі та відкрито підтримує Росію у війні проти України, не буде представлена на престижних музичних заходах в Туреччині", - повідомив посол.

Він додав, що вдячний турецьким друзям за прийняте рішення, бо культура не може бути поза війною або політики, оскільки використовується російським агресором в пропаганді та виправдань його злочинів.

Хто така Валентина Лисиця

Піаністка народилася в Києві в 1973 році. Мама - киянка, батько родом з Одеси. З ранніх років грала на фортепіано. Закінчила спеціалізовану музичну школу ім. Лисенка, а потім навчалася в Київській консерваторії.

У 1991 році разом з чоловіком-піаністом Олексієм Кузнєцовим отримала перший приз престижного Міжнародного конкурсу і переїхала жити в США. Потім її кар'єра пішла на спад. У 2007 році вийшла на YouTube із записами своїх концертів, її помітили та уклали з нею контракт.

У 2010-2011 році стала дуже популярною в США, активно гастролювала і виступала на великих концертних майданчиках.

У 2015 році потрапила в скандал через свої висловлювання в Twitter про Україну. Її викреслили зі списку симфонічного оркестру Торонто. Їй з сім'єю навіть довелося змінити місце проживання.

З 2015 року почала активно підтримувати окупантів у Донецьку та агресію Росії. Виступала в окупованих Донецьку, Горлівці та Дебальцевому.

У 2021 році з рук Пушиліна отримала паспорт так званої "ДНР", а 2 травня виступила в Москві. Також є дані, що зовсім недавно Лисиця дала концерт на руїнах Маріуполя, на тлі обстрілів Азовсталі.